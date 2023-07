Lenzburg Zunehmende Hitzetage sind eine Herausforderung: Stadt sucht den angenehmsten Platz Mehrere Personen setzen sich in Lenzburg mit der Hitzeproblematik auseinander. Im August werden die Messresultate an einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.

Rund 20 Personen haben an einem Klimaspaziergang teilgenommen. Bild: zvg

Die Frage könnte aktueller nicht sein: Wo wird es in Lenzburg besonders heiss und wo bleibt es an Hitzetagen angenehm kühl? An einem Klimaspaziergang sind rund 20 Personen unter fachkundiger Führung des Naturamas diesem Thema auf den Grund gegangen. Zudem haben mehrere Lenzburgerinnen und Lenzburger die Temperaturen auf Plätzen und Wegen mit mobil tragbaren Geräten vermessen. Drei Schulklassen haben am Projekt unter dem Titel «3-2-1-heiss!» teilgenommen.

Ende August sind die Messresultate ausgewertet, hält die Stadt in einer Medienmitteilung fest. An einem Workshop erarbeiten die Teilnehmenden der Messungen mögliche Lösungen für die Hitzeproblematik. Danach werden die Ergebnisse und die Lösungsansätze – in Anwesenheit von Stadtammann Daniel Mosimann und Stadträtin Barbara Portmann – öffentlich vorgestellt. Auch wird der angenehmste Platz Lenzburgs gekürt.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich am Montag, 21. August, ab 17.45 Uhr unter der Arkade beim Alten Gemeindesaal über die Messresultate zu informieren, die Hitzeproblematik zu diskutieren sowie den angenehmsten Platz mit kostenlosem Glacé zu feiern. (mhu)