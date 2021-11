Lenzburg Zu stark beschleunigt: 18-Jähriger verliert die Kontrolle und landet in Kino-Treppe Ein Neulenker verlor die Herrschaft über seinen Wagen. Dieser schleuderte gegen die Treppe eines Kinos und wurde stark beschädigt. Verletzt wurde hingegen niemand.

Am BMW entstand beträchtlicher Sachschaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr am Bleicherain in Lenzburg. Vom Angelrain-Tunnel kommend bog der 18-jährige Fahrer eines BMW nach rechts in den Bleicherain ein. Weil er dabei zu stark beschleunigte, verlor er die Herrschaft über den leistungsstarken Wagen. Dieser geriet ins Schleudern und kam rechts von der Strasse ab. In der Folge prallte er gegen die Treppe des dortigen Kinos.

Das Auto prallte in die Treppe des Kinos. Kapo AG

Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am BMW entstand hingegen beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (phh)

