Lenzburg Zu seinem Jubiläum spendet der Rotary Club 10'000 Franken für die Druckwerkstatt Der Rotary Club Lenzburg-Seetal war in der Druckwerkstatt auf dem Areal der Wisa Gloria zu Besuch. Der Check, den der Club übergeben hat, soll dafür eingesetzt werden, die Jugend für alte Drucktechniken zu faszinieren.

Urs Jost, Leiter der Druckwerkstatt, erklärt Mitgliedern des Rotary Clubs Lenzburg-Seetal die verschiedenen Arbeitsschritte an der Druckerpresse. zvg

Drucken hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Wie früher von Hand gedruckt, wird noch in Lenzburg – in der Druckwerkstatt, die sich vor zehn Jahren in den alten Fabrikhallen der Wisa Gloria eingerichtet hat.

Die Institution sei aber in der Bevölkerung wenig bekannt. Das schreibt der Rotary Club Lenzburg-Seetal in einer Mitteilung. Und auch gleich, wie er das ändern will: Mit einem Check über 10'000 Franken, den der Club im Rahmen seines 25-Jahr-Jubiläums an Druckwerkstatt-Leiter Urs Jost übergab. «Wir wollen mit dieser Spende einerseits ein Handwerk vor dem Aussterben bewahren und es andererseits kunstinteressierten Kindern und Jugendlichen weitervermitteln», wird Wolfgang Wieland, Initiant des Projekts, in der Mitteilung zitiert.

Schulen aus der Region einladen

Jost weiss demnach auch schon, wie er das umsetzen will: «In einem ersten Schritt lädt die Druckwerkstatt nun lokale Schulen zu Workshop-Tagen ein.» Demnächst sollen die Schulleitungen im Bezirk Lenzburg kontaktiert und damit alle Lehrpersonen angesprochen werden. Kommen die Schülerinnen und Schüler, kommen auch die Eltern, so die Hoffnung.

Das Jubiläumsplakat 25 Jahre Rotary Club Lenzburg-Seetal zvg

Zu sehen gibt es so einiges. «Ein Blick in die grosse, lichtdurchflutete Halle der Druckwerkstatt hat angesichts der meist handbetriebenen, gewichtigen Druckerpressen etwas geradezu Museales», war laut Mitteilung der Eindruck der Rotary-Club-Mitglieder.

Nur zum Schauen sind die Gerätschaften aber nicht gedacht, erläutert der weitere Beschrieb: «Hier entstehen mittels jahrhundertealten Druckverfahren zeitgenössische, künstlerische Editionen, illustrierte Publikationen und grafische Akzidenzen – ein Handwerk, das nicht in Vergessenheit geraten darf.»

Wo sonst vor allem Künstlerinnen und Künstler mit verschiedenen Druckverfahren arbeiten, legten dieses Mal die Clubmitglieder Hand an: Sie druckten ihr Jubiläumsplakat, auf dem der Hallwilersee zu sehen ist.