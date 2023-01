Lenzburg Zinswende macht sich bemerkbar: Gutes Jahresresultat bei der Hypi Lenzburg Die Hypothekarbank Lenzburg spürt Verbesserungen im Zins- und im Anlagegeschäft. Das grösste Wachstum wurde vergangenes Jahr in einem anderen Geschäftszweig erzielt. Auch im Verwaltungsrat zeichnet sich eine Veränderung ab.

Der Sitz der Hypothekarbank Lenzburg am Hypiplatz in Lenzburg. Bild: Florian Wicki

Die Hypothekarbank Lenzburg AG hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Nicht nur wegen der starken Inflation und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, welcher auch zu starken Verwerfungen an den Märkten geführt hat. Auch die Aufhebung des Tiefzinsumfelds zeigte seine Wirkung positiv wie negativ. Während das Geldhaus wegen der Zinswende in seinem Hauptgeschäft, dem Zinsdifferenzgeschäft, eine deutliche Verbesserung erzielte, spürte es auch die damit einhergehenden Finanzmarktturbulenzen, besonders im Anlagegeschäft des HBL Asset Managements. Im Servicegeschäft für Drittanbieter von Bankdienstleistungen (Banking as a Service) wurde erneut die höchste Wachstumsrate erzielt, heisst es in einer Mitteilung der Bank.

Insgesamt gelang es der Bank, den Jahresgewinn 2022 mit 18,6 Millionen Franken um 2,1 Prozent zu erhöhen. CEO Marianne Wildi zeigt sich zufrieden: «Insgesamt haben wir ein erfreuliches Resultat erzielt und werden im Einklang mit unserer Geschäftsstrategie weiter in den Ausbau unseres Angebots investieren. Dank der guten Beziehungen zu unseren Kunden konnten wir das Geschäft ausbauen und im KMU-Segment weiter wachsen.»

Kundeneinlagen steigen auch dank Fintechs

Der Erfolg aus dem Drittanbieter-Geschäft habe dazu beigetragen, die Kundeneinlagen im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent auf über 5 Milliarden Franken zu steigern. Auch dank Partnerschaften: «Ein Teil dieses Wachstums entfällt auf die Kooperation mit dem Konto-App-Anbieter Neon. Weiter hat Anfang 2022 die Spar+Leihkasse Gürbetal AG den Finstar-Betrieb aufgenommen und die Finstar-Kundenbasis konnte durch die Zusammenarbeit mit weiteren Start-up-Unternehmen ausgebaut werden.»

Auch darum hat die Bank weiter in die Verbesserung der technischen Infrastruktur investiert, was sich in einer Erhöhung des Geschäftsaufwands bemerkbar macht. Das lohnt sich trotzdem, so Wildi: «Von den Investitionen profitiert auch das Geschäft mit unseren direkten Bankkunden, weil die Gesamtbankinfrastruktur verbessert wird. Zudem können wir durch den gezielten Aufbau unserer Mitarbeiterbasis neue Arbeitsplätze schaffen.»

Höhere Zinsen und mehr Nachhaltigkeit

In diesem Jahr rechnet die Geschäftsleitung der Hypi mit einer Stabilisierung auf den Finanzmärkten und einem Rückgang der Inflation, wobei die Zinsen nochmals situativ ansteigen könnten. Davon profitieren dürfte das Zinsdifferenz- und Anlagegeschäft. Das allgemein höhere Zinsniveau würden auch die Hypothekarschuldner spüren, prophezeit die Bank.

Weiter kündigt sie Veränderungen im Nachhaltigkeitsbereich an, auch aus regulatorischen Gründen: «Für die Bankenbranche gelten neue Richtlinien für den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei der Eigenheimfinanzierung- und Anlageberatung.» Diese sollen sicherstellen, dass Kundinnen und Kunden bei Immobilienfinanzierungen über die wesentlichen Aspekte der Energieeffizienz aufgeklärt werden und in der Anlageberatung ein Minimal-Standard für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen und -risiken zur Anwendung komme. Deshalb werde die Hypi ihre Beratungsprozesse diesbezüglich im laufenden Jahr anpassen und ihr Engagement im Nachhaltigkeitsbereich weiter stärken.

Neue Verwaltungsrätin vorgesehen

Vom Jahresgewinn in der Höhe von 18,6 Millionen Franken sollen wie im Vorjahr 8,28 Millionen Franken oder 115 Franken pro Aktie in Form einer Dividende ausbezahlt werden, verkündet die Bank weiter. Dies will der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2023 am 18. März 2023 in der Mehrzweckhalle in Lenzburg vorschlagen.

Auch vorschlagen will die Bank ihrer Generalversammlung die Komplettierung des Verwaltungsrats. Dies, nachdem Andreas Kunzmann letzten August aus dem Verwaltungsrat der Bank ausschied, offenbar aus persönlichen Gründen. Die Bank schlägt der Generalversammlung nun Josianne Magnin als neues Mitglied vor. Die promovierte Juristin und Rechtsanwältin soll mit ihrer Expertise die Kompetenzen des Verwaltungsrates verstärken.

