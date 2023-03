Lenzburg Zertifikatsfeier des ersten Lift-Jahrgangs: «Sie können endlich zuversichtlich in die Zukunft blicken» Den Berufseinstieg erleichtern, das Selbstwertgefühl heben, das sind die Ziele des Projekts Lift. Nun haben die ersten 19 Schülerinnen und Schüler in Lenzburg ihren Abschluss feiern können.

Absolventinnen und Absolventen des Projekts Lift, Vertretende der teilnehmenden Betrieben, die Schulleitung und Eltern feierten den ersten Jahrgang. Bild: zvg

Stolz sind sie auf ihren Abschluss, den sie sich härter erarbeiten mussten als andere. Denn beim Projekt Lift machen Schülerinnen und Schüler mit, denen der Übergang ins Berufsleben nicht eben einfach fällt. Lift bedeutet «leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit». In der Praxis heisst das: Die Schülerinnen und Schüler leisten wöchentliche Arbeitseinsätze in verschiedenen Betrieben und werden parallel dazu individuell schulisch begleitet.

In Lenzburg haben sich für Lift die Regionalschule (Regelschule und Heilpädagogische Schule) und die Rudolf Steiner Sonderschule zusammengetan. Dies, «um die Chancen von Jugendlichen mit erschwerten Bedingungen zu verbessern – und das frühzeitig», wie Ina Gruenhagen vom Lift-Leitungsteam in einer Mitteilung schreibt. Erfolgreich: Die ersten 19 Schülerinnen und Schüler nahmen kürzlich im Oberstufenzentrum Lenzhard ihr Zertifikat entgegen. «Sie können endlich zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn alle haben das Ziel erreicht, eine Lehrstelle zu bekommen, oder sind auf einem sehr guten Weg dahin», heisst es in der Mitteilung weiter.

Thema Kommunikation entscheidend

Durch die wöchentliche Tätigkeit von jeweils drei bis vier Stunden hätten sie Arbeitskompetenzen entwickeln können. Dies in verschiedenen Betrieben; von Altersheim, Schreinerei oder Detailhandel bis hin zu den SBB sei eine breite Palette an Berufsfeldern vertreten.

Im begleitenden Unterricht seien Themen behandelt worden, die den Jugendlichen rund um den Einsatz unter den Nägeln brannten. Ein fundamentaler Inhalt gemäss Sam Häusermann, Modulleiter der Regionalschule: Kommunikation. «Heute treten alle Schülerinnen und Schüler ganz anders auf», wird er in der Mitteilung zitiert.

Mut gemacht haben dürften auch die Worte von Daniel Schatzmann von der Future Power AG, die auf Dienstleistungen im Bereich der Photovoltaik- und Energiebranche spezialisiert ist. Er habe einen Einblick in seinen eigenen Werdegang gegeben, «vom Schüler mit weniger guten Noten, aber voller Tatkraft» zum Geschäftsmann. Er habe den Jugendlichen aufgezeigt, dass sich Einsatz lohne, «auch nach der Schule».