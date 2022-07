Lenzburg Zappenduster: Das Schloss Lenzburg erhält eine neue Beleuchtung und bleibt dafür vier Monate lang dunkel Deutlich weniger Strom wird die neue Schlossbeleuchtung verbrauchen. Und sie soll das Schloss besser in Szene setzen. Ab heute bleibt es dafür dunkel bis im November.

Nur durch den Himmel erleuchtet: Das Schloss Lenzburg wird erst im November wieder künstlich beleuchtet sein. Michael Küng

Das Schloss Lenzburg soll ökologischer werden. Zumindest bei Nacht: Es wird eine neue, nachhaltigere Beleuchtung installiert. Dies ab sofort und für 17 Wochen – und so lange bleibt das Schloss auch im Dunkeln, wie die Stadt mitteilt. Temporär Leuchten zu installieren, beurteile die Stiftung Schloss Lenzburg als unverhältnismässig, sowohl was die Kosten als auch die Lichtimmissionen angeht.

Abgeschaltet beziehungsweise gar nicht erst angeschaltet wird das Licht aus praktischen Gründen: «Die Arbeiten, insbesondere die Überprüfung der Verkabelung, sind deutlich einfacher zu erledigen, wenn die Masten nicht mehr unter Strom stehen», heisst es in der Mitteilung. Eine Abklärung habe ergeben, dass die Fundamente der bisherigen Masten weiter nutzbar sind. Einer wird ersetzt, alle anderen werden frisch gestrichen. Neu sind demnach lediglich die Projektoren.

Auch schöner soll sie werden

Die heutige Beleuchtung hat eine Leistung von rund 25'000 Watt. Das soll massiv reduziert werden; auf noch 2000 Watt. Für den Ersatz wurde eigens ein Wettbewerb durchgeführt, in dessen Jury die Stadt Lenzburg, der Kanton Aargau, die Stiftung Schloss Lenzburg, Dark-Sky Switzerland als Interessensgemeinschaft gegen unnötige Lichtemissionen sowie die SWL Energie AG vertreten waren. Letztere wird sich, anlässlich ihres 100-Jahr-Jubiläums, grosszügig an den Kosten von rund 350'000 Franken beteiligen.

Die Beleuchtung soll aber nicht nur nachhaltiger, sondern auch schöner werden, sprich das Schloss besser in Szene setzen. Statt eines Einheitsbreis an Helligkeit sollen bestimmte Konturen und Flächen stärker in den Vordergrund gerückt werden. Den Wettbewerb gewonnen hat das Projekt «licht + schatten» der Zürcher Lichtplanungsfirma Mosersidler.

Schalter um an der «Hellen Nacht»

Im Oktober wird das Schloss wenige Stunden beleuchtet sein; aber nur zur Justierung und zu Testzwecken. Im November leuchtet es dann fix wieder – es wird dafür aber nicht einfach schnöde ein Schalter umgelegt. «Die feierliche Illumination der neuen Schlossbeleuchtung erfolgt am 5. November 2022 im Rahmen der ‹Hellen Nacht›», teilt die Stadt Lenzburg mit.

Dann findet die sogenannte Industriekulturnacht statt. Organisiert wird sie vom Netzwerk Industriewelt Aargau, das wiederum von den historischen Museen Aarau, Aargau, Baden und Lenzburg sowie Aargau Tourismus als Verein in Aarau gegründet wurde. Heuer wird die «Helle Nacht» mit Ausstellungen und Veranstaltungen in den Zentren zum dritten Mal durchgeführt. Lenzburg beschert dann sicher den Wow-Effekt.