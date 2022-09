Lenzburg «Wir waren stets eine extrem starke Truppe»: Der Werkraum 21 muss die Türen schliessen Viel Herzblut haben fünf Frauen investiert in ihren Werkraum 21 in der Lenzburger Altstadt. Die Mischung aus Atelier und Verkaufsladen stiess auf reges Interesse. Doch nun ist Schluss. Das ist der Grund.

«Wir blicken nach vorne und sehen es als Chance, etwas Neues anzupacken», sagen Theres Ackle, Maya Pfister, Susanne Haller, Maria Ntasi und Prisca Keel (von links). zvg

Weder sind ihnen die Ideen und die Energie ausgegangen, noch haben die fünf Frauen den Verleider. Trotzdem schliessen sie nach drei aufregenden Jahren ihren Werkraum 21 in Lenzburg – den beliebten Treffpunkt in der Altstadt, eine Mischung aus Atelier und Verkaufsladen, aus Kurs- und Ausstellungsraum, kurz: einen Ort für Handwerk und Kunst. Der Grund ist einfach: Der Mietvertrag läuft aus. Es sei zwar schade, dass Schluss sei. Aber auch, wenn sie gehofft hätten, noch etwas bleiben zu können: «Damit mussten wir leider rechnen. Wir blicken nach vorne und sehen es als Chance, etwas Neues anzupacken.»

Noch haben die Kundinnen und Kunden die Gelegenheit, sich mit Kunsthandwerk einzudecken. zvg

Bis zum letzten Tag, bis zum 16. September, seien sie gemeinsam zu 100 Prozent für den Werkraum 21 da, versprechen sie. «Wir sind zu fünft gestartet und werden zu fünft die Türen zumachen», sagen Theres Ackle, Prisca Keel, Susanne Haller, Maya Pfister und Maria Ntasi.

Noch sind die Regale prall gefüllt mit den handgemachten Kreationen, die – fein säuberlich präsentiert – von regionalen Künstlerinnen und Künstlern zum Verkauf angeboten werden, von der Halskette und vom Armband über die Keramikfigur bis zur Glasschale und zur Porzellantasse. In der Ausstellung im Untergeschoss sind derweil die Bilder von Arthur H. Lilienthal zu sehen.

Ihr Ziel war es, diesen Ort zu beleben

Es waren Theres Ackle und Prisca Keel, die auf der Suche nach einem Raum für ihre künstlerische Tätigkeit auf das damals ungenutzte Lokal an der Rathausgasse stiessen, wo einst die traditionsreiche, alteingesessene Wyler-Werffeli AG ihre Teppiche, Vorhänge und Haushaltsartikel anbot. Ihr Ziel sei es gewesen, den Ort zu beleben, vielseitiges Kunsthandwerk anzubieten und einen Begegnungsort schaffen zu können, blicken sie zurück. Sie fanden – gleichgesinnte – Mitstreiterinnen. In kurzer Zeit kam das Team zusammen, wuchs zusammen. Mitte August 2019 wurde die Eröffnung gefeiert.

Der Mietvertrag für das Ladenlokal läuft aus. zvg

Sie hätten viel Herzblut investiert. «Es war sicher ein idealistisches Projekt», halten sie fest. Der Aufwand im Hintergrund mit der ganzen Administration sei beträchtlich gewesen. Aber: «Wir haben einander geholfen und haben viel gelacht. Wir waren stets eine extrem starke Truppe.»

Rund 130 Kunstschaffende mieteten Verkaufsfläche

Das Konzept funktionierte, der Raum für den kreativen Austausch mit seiner einzigartigen Atmosphäre stiess auf reges Interesse, es kam zu spannenden Begegnungen, spontanen Workshops, der Bekanntheitsgrad stieg. «Viele Leute waren fasziniert und haben uns unterstützt. Wir erhielten etliche positive Reaktionen», fassen die Frauen zusammen und stellen fest:

«Wir haben die Ziele erreicht, die wir uns gesteckt haben. Es war ein grosses Abenteuer, eine schöne Zeit.»

Wertvolle Kontakte seien auch entstanden zu den rund 130 Kunstschaffenden, die für eine bestimmte Zeit eine Verkaufsfläche mieteten für ihre Produkte. Es war eine bunte Mischung, ein steter Wechsel, ein dauernder Dialog – eine Möglichkeit, die geschätzt und gerne genutzt wurde. Und wiederum eine Kundschaft anzog, die auf der Suche nach nicht alltäglichen und trotzdem bezahlbaren Werkstücken war. «In einem solch tollen Raum an einer solch tollen Lage ist vieles möglich», sagen die Frauen. Jeweils dienstags konnten Kunstschaffende zudem ohne Anmeldung im offenen Atelier gemeinsam an ihren Werken arbeiten.

In bester Erinnerung bleiben dem Fünferteam einige Spezialanlässe. Der Drechsler Heinz Seiler und der Glasbläser Hanspeter Eichenberger führten ihr spezielles Handwerk direkt vor Ort vor. Im Mai gab es den beliebten Biosetzlingsverkauf, den das Werkraum-21-Team organisierte und auch gleich selber durchführte. Zur Einstimmung in die Adventszeit wurde im Rahmen der Regalmieter-Vernissage, mitten auf der Rathausgasse, Schlangenbrot über dem offenen Feuer gebacken. Und der Kellerraum des Werkraums 21 diente gar als Theaterkulisse für das Stück «Vogljodl» des Duos Kapelle Sorelle.

Die Spezialanlässe, die im Werkraum 21 oder auf der Rathausgasse stattfanden, bleiben ihnen in bester Erinnerung (von links): Maya Pfister, Prisca Keel, Maria Ntasi, Theres Ackle und Susanne Haller. zvg

Als weiteren Höhepunkt bezeichnen die Frauen die Kranichfaltaktion, die zum Ziel hatte, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern von Lenzburg innerhalb von eineinhalb Monaten 1000 Kraniche zu falten. Dies gelang mit 1200 Kranichen, die an Silvester fröhlich im Schaufenster flatterten. «Ein unvergesslich schönes Bild!», so die Frauen.

Abschiedsapéro findet am 9. September statt

Am Freitag, 9. September, ab 16 Uhr sind Regalmieterinnen und Regalmieter, Kundinnen und Kunden, Freunde und Familien zu einem Abschiedsapéro eingeladen, an dem die fünf Frauen die Korken knallen lassen. Zudem kündigen sie eine Überraschung an. In der Folge bleibt der Werkraum 21 noch eine Woche lang geöffnet, es besteht eine letzte Gelegenheit, sich mit wunderbarem Kunsthandwerk einzudecken. Dann wird das Lokal geräumt und das Mobiliar zwischengelagert.

Es gebe Ideen für frische Projekte, führen die Frauen vielsagend aus. Form und Zusammensetzung seien allerdings offen, spruchreif sei noch nichts. Gerne nehmen sie weitere Tipps für mögliche zukünftige Standorte entgegen. Entscheidend sind Grösse, Miete, Lage und Erreichbarkeit, halten sie fest und fügen an: «Wir machen uns keinen Druck, sondern wollen eine gute Basis legen für einen Neustart.» Dieser soll, hoffen sie, spätestens in einem halben Jahr erfolgen.