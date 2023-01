Lenzburg «Wir sind einzigartig und sehr lustig»: Beim Theater Gaga wird niemand abgestempelt Psychisch kranke und gesunde Menschen verfolgen ein gemeinsames Ziel: Das Theater Gaga probt für das zweite Stück. Es werde turbulent, verspricht Initiantin Jeannine Theiler. Sie blickt zurück auf die erste Produktion – ein Wagnis, aber ein voller Erfolg. Und sie sagt, wohin es mit dem Projekt gehen soll, denn: «Es gibt nichts Vergleichbares.»

Im katholischen Kirchgemeindehaus in Lenzburg finden die Theaterproben statt. Bild: mhu

«Jede und jeder ist ein bisschen gaga. Die einen geben es zu, die anderen nicht», sagt Jeannine Theiler mit einem fröhlichen Lachen. Sie hat das Projekt «Theater Gaga» ins Leben gerufen: Psychisch beeinträchtigte und gesunde Menschen gestalten zusammen eine Aufführung. «Wir sind einzigartig», sagt die Initiantin, «und sehr lustig.»

An diesem Winterabend finden sich die Mitwirkenden im katholischen Kirchgemeindehaus in Lenzburg zur Probe ein. Die Stimmung ist heiter-konzentriert und familiär. «Chrampf im Altersheim» lautet der Titel des Stücks, ein Dreiakter. Es geht um selbstbewusste und clevere Seniorinnen und Senioren, eine resolute Oberschwester und eine quirlige italienische Putzfrau, um Geldgier und Geiz, List und Tücke. Allesamt handle es sich um aktuelle Themen, sagt Jeannine Theiler, die für die Regie zuständig ist. Sie verspricht: «Es wird turbulent, es bleibt kein Auge trocken.»

Begonnen haben die Vorbereitungen im vergangenen September. Sie sei sehr zufrieden bisher, sagt die Initiantin. «Alle sind megamotiviert und engagiert, helfen einander, haben Spass», lautet ihr Zwischenfazit. 46 Personen sind insgesamt beteiligt, 22 stehen auf der Bühne. Die Rollen sind doppelt besetzt. Bei dieser mittlerweile zweiten Produktion gehe vieles einfacher, seien schon gewisse Strukturen vorhanden, sei einiges eingespielt, stellt Jeannine Theiler fest.

Idee entstand während Corona-Lockdown

Die Idee für das Theater Gaga kam der 51-jährigen Windischerin im Jahr 2021. Als Mitarbeiterin der Psychiatrie-Spitex Lenzburg war sie im Auto unterwegs von einem Klienten zum nächsten während des zweiten Corona-Lockdowns. Menschen mit psychischen Problemen seien in dieser Situation noch isolierter gewesen, noch stärker zu Aussenseitern geworden, erinnert sie sich. Sie beschloss, etwas zu unternehmen, denn: «Es gibt sehr viele psychisch kranke Menschen. Jeden kann es treffen.»

Jeannine Theiler aus Windisch hat das Theater Gaga ins Leben gerufen. Das Medienecho auf die erste Produktion war enorm. Screenshot

Das Theaterprojekt sei aber weder eine Selbsthilfegruppe noch ein therapeutisches Angebot, stellt sie klar. «Ich will einen Ort der Begegnung schaffen, den Menschen eine Struktur geben in ihrer Freizeit. Sie sollen ein soziales Netzwerk aufbauen, Beziehungen und Freundschaften knüpfen können.» Im Theater könnten sie aus sich herauskommen. «Jeder wird so akzeptiert, wie er ist», hebt die Initiantin hervor.

Sie frage die Teilnehmenden – Menschen mit einer Depression beispielsweise, einer Suchterkrankung oder einer Zwangsstörung – nicht nach ihren Schwierigkeiten, sondern ihren Fähigkeiten und Stärken, fährt sie fort. Eine Altersbegrenzung gebe es nicht. «Der Schritt, sich an die Öffentlichkeit zu wagen, ist für viele ganz schwierig», weiss Jeannine Theiler. Sie hat zwar langjährige Berufserfahrung mit psychisch beeinträchtigten Menschen, ging mit dem Theater Gaga aber trotzdem ein Wagnis ein. «Ich wusste erst am Schluss, ob das Konzept tatsächlich aufgeht.»

Begeistertes Publikum, enormes Medienecho

Sie sei mit vollem Elan, aber auch völlig blauäugig an das Projekt herangegangen, räumt sie rückblickend mit einem Lachen ein. «Ich bin allen auf den Senkel gegangen. Wie alle Mitwirkenden habe ich Neuland betreten und viel gelernt.» Der Aufwand sei immens gewesen, gibt sie zu. Alle Fäden liefen bei ihr zusammen, unzählige Details galt es zu regeln. Zum Glück habe sie eine Familie im Rücken, die mitziehe. «Das ist eine grosse Erleichterung.» Während zehn Monaten wurde das Stück «Düreknallt» einstudiert. Die beiden Vorstellungen im vergangenen April waren ausverkauft, das Publikum war begeistert, das Medienecho enorm. Die Mitwirkenden seien an ihren Aufgaben gewachsen, sagt Jeannine Theiler.

Aufgeführt wird das Stück «Chrampf im Altersheim» vom 2. bis 4. Juni. Bild: mhu

Als die Anspannung wegfiel, brauchte sie eine Pause, Abstand vom Theater. Doch schnell wollte die Gruppe wissen, was nun folgt. Gegründet wurde ein Verein mit einem siebenköpfigen Vorstand, unter ihnen zwei Klienten. Im letzten Herbst gewann das Theater Gaga dann den aargauischen Sozialpreis als Anerkennung für das freiwillige soziale Engagement. Das Aufsehen war gross – schweizweit. «Das war ein Türöffner», sagt Jeannine Theiler. Das Preisgeld von 7000 Franken sei zudem eine willkommene Unterstützung für die geplanten künftigen Aufführungen.

Zu sehen sein wird «Chrampf im Altersheim» vom 2. bis 4. Juni im katholischen Kirchgemeindehaus in Lenzburg. Ihre Vision sei, sagt Jeannine Theiler, dass aus dem Theater Gaga ein breit abgestütztes Freizeitangebot im Aargau wird. «Es gibt nichts Vergleichbares für psychisch kranke und gesunde Menschen, die über einen längeren Zeitraum ein gemeinsames Ziel verfolgen.» Um das Projekt weiterhin – auch finanziell – stemmen zu können, knüpft sie derzeit Kontakte zu Entscheidungsträgern auf politischer Ebene. Interesse sei vorhanden. «Das macht Freude und gibt Zuversicht.»

Die Geschichte soll weitergehen», sagt die Initiantin. «Mir ist es ein Anliegen, dass unser Projekt noch bekannter wird, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung wissen, dass sie sich an uns wenden können», hält sie fest und betont: «Psychische Erkrankungen sollen thematisiert werden. Man soll hinschauen, statt Vorbehalte, Vorurteile und Ängste zu haben, statt die Menschen abzustempeln.»