Lenzburg «Wie doch ein so nichtssagender Mensch ein ganzes Land der grossen Nation alarmieren und wieder befriedigen kann» Das Lencis Historia führt dieses Mal gleich doppelt zurück: Ins Jahr 1938 und ins Jahr 1838.

In dieser Ausgabe des Lencis Historia wagen wir den Rückblick im Rückblick. In den «Lenzburger Neujahrsblättern» von 1938 bespricht Autor Karl Häusler das Jahr 1838 in Stichworten. Der Rückblick auf das, was sich 100 Jahre vorher ereignet hat, ist ihm möglich, weil Menschen sich die Mühe gemacht haben, Aufzeichnungen zu hinterlassen. So wie es auch in den «Lenzburger Neujahrsblättern» jeweils der Fall ist. Etwa in den Ausgaben von 1939 und 1940, in denen wiederum auf das Jahr 1938 zurückgeblickt wird. Wer jetzt verwirrt ist, es ist so: Wir blicken auf das Jahr 1838 und das Jahr 1938 zurück.

Januar, Februar, März

Das vorherrschende Thema in den Chroniken zum Jahr 1838 ist in diesen drei Monaten – und nicht nur da – das Wetter. Der Hallwilersee ist zugefroren im Januar, im Februar schneits und ists kalt, im März dann dicker Nebel. Ebenfalls mehrfach Thema: Brände. Bei einer grossen Schlittenpartie mit 130 Personen, 60 Pferden und 36 Schlitten nach Entfelden kommt der Tross etwa an einer eben gelöschten Brandstätte in Aarau vorbei.

1938 blitzts und donnerts im Januar und im März blühen in den Gärten die Schneeglöggli und die Weidenkätzchen. Wetter, auch 100 Jahre später noch ein wichtiges Thema also. Ausserdem feiert die Stadtmusik ihr 20-Jähriges und der Gemeinderat verfügt, dass ab 22 Uhr in den Schulräumlichkeiten das Licht gelöscht werden muss. Es finden Kinovorstellungen und Vorträge statt – heitere aber auch zu solchen Themen: «Wie sieht der kommende Krieg aus?»

April, Mai, Juni

Der April 1838 beginnt quasi mit einem Urknall: «Das Konkordat über eine gemeinsame schweizerische Mass- und Gewichtsordnung» tritt im Aargau in Kraft. Das metrische System polarisiert: «Die einen jammern über diese Ordnung, andere freuen sich und haben das kleinere Mass zum Ausschenken und Verkauf schon seit dem Neujahr eingeführt», lautet die Bemerkung dazu. Brände gibt es in diesen Monaten weiterhin, man sucht einen möglichen Brandstifter (ob er bis Ende Jahr gefunden wird? Man weiss es nicht).

79’313 Verpflegungstage werden im Jahr 1938 im Gefängnis Lenzburg gezählt. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Im April 1938 macht der Gemeinderat auf den Koloradokäfer aufmerksam (85 Jahre später wird er als Kartoffelkäfer bezeichnet, ist aber immer noch sehr lästig). Im Wolfsacker werden drei Strassen benannt: Breitfeldstrasse, Ringstrasse Nord und Birkenweg. Die Strafanstalt (sie wurde 1864 eröffnet) meldet den Bestand des letzten Jahres: 420 Häftlinge wurden entlassen, 198 eingeliefert, total wurden 79’313 Verpflegungstage gezählt. Im Juni werden Nutz- und Schlachtviehmärkte verboten – wegen der grassierenden Maul- und Klauenseuche.

Juli, August, September

August 1838: Die Maul- und Klauenseuche breitet sich aus - und das Haus eines Bäckers brennt. Erfreuliches tat sich zuvor im Juli: Jugendfest! Mit 307 Schulkindern und einem Fackelzug zum Schluss.

1938 bricht Lincoln Ellsworth, Besitzer des Schloss Lenzburg, zu seiner vierten antarktischen Expedition auf. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Zum 5. Juli 1938 heisst es: Jugendfest. «Der Umzug nach der Kirche kann wegen Regenwetter nicht stattfinden; am Nachmittag heitert’s auf und abends wird ein kleines Feuerwerk abgebrannt beim alten Schulhaus.» Wenige Tage später beginnt das Aargauische Kantonalschützenfest mit Jahrhundertfeier. Ein Festakt jagt den anderen, tagelang. Es bleibt der Stadt: Eine neue Anlage bei der SBB, ein neuer Pistolenstand und «viele Häuser sind renoviert worden». Ende August bricht Schlossbesitzer Lincoln Ellsworth auf zu seiner vierten antarktischen Expedition. Im September findet eine «Verdunklungsübung grossen Stils» statt.

Oktober (und November und Dezember)

Der Oktober 1838 wird noch besprochen, danach hören die Aufzeichnungen auf. «Ein Zürcher Bataillon zieht hier durch; aber der gefürchtete Hahn Louis Napoleon verlässt heute die Schweiz. Bon voyage!», lautet ein Eintrag. Louis Napoleon Bonaparte (Napoleon III) war gemäss dem historischen Lexikon der Schweiz im Exil im Thurgau aufgewachsen und wurde nach Amerika verbannt. Er kehrte 1838 in die Schweiz zurück, ans Sterbebett seiner Mutter. Frankreich verlangte seine Ausweisung, die Schweiz weigerte sich aber, einen ihrer Bürger auszuweisen. Doch Napoleon ging freiwillig. In den Lenzburger Neujahrsblättern betreffend das Jahr 1838 heisst es dazu lapidar: «Wie doch ein so nichtssagender Mensch ein ganzes Land der grossen Nation alarmieren und wieder befriedigen kann».

70 Jahre alt wird Erika Wedekind im Jahr 1938. Bild: Museum Burghalde

Am 1. Oktober 1938 werden die Badeanstalten geschlossen. Am 13. November wird Erika Wedekind, «das einstige Lenzburger Schlossfräulein und spätere grosse Sängerin», 70 Jahre alt (gestorben 1944). Im Dezember findet ein Lichtbildvortrag über die Gefahren des Strassenverkehrs statt. Und kurz vor Weihnachten, da liegt der Schnee 20 Zentimeter hoch.