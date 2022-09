Lenzburg Wenn Roboter Bomben zerstören: Wie weit ist die Armee in Sachen Robotik? Antworten gibt's in Lenzburg Die Offiziersgesellschaft Lenzburg veranstaltet regelmässig Vorträge zu aktuellen sicherheitspolitischen Themen. Am Donnerstag, 22. September, zum ersten Mal auch für die breite Öffentlichkeit.

In der Schweizer Armee werden Roboter bereits eingesetzt. Wohin geht die Entwicklung noch? Solche Fragen werden beantwortet am Vortrag von Stefan Christen. Alexander Kühni

Teodor nähert sich auf Befehl langsam dem Gefahrengebiet. Er kann Kampfmittel und behelfsmässige Sprengvorrichtungen auf Abstand entdecken, identifizieren, bewerten und beseitigen. Er, der sich eigentlich tEODor schreibt, ist ein «telerob Explosive Ordnance Disposal and observation robot». Auf gut Deutsch: Ein Roboter, ein wichtiger Mitarbeiter der Schweizer Armee – und er ist ein Roboter.

Maschinen wie tEODor kommen bereits in Hochrisikogebieten zum Einsatz. Und sie sollen das noch viel mehr tun. Bei der Brandbekämpfung, der ABC-Aufklärung (Atomar, Biologisch und Chemisch), bei Bergungen und Räumungen. Überall dort, wo ein Menschenleben in Gefahr geraten könnte. «Das höchste Gut, welches wir einsetzen, sind die Soldatinnen und Soldaten.»

All das sagt Brigadier Stefan Christen, der den Lehrverband Genie/Rettung/ABC führt, in einem Video-Podcast. Die kurze Sequenz ist auf der Website der Offiziersgesellschaft Lenzburg (OGL) aufgeschaltet (www.oglenzburg.ch), denn sie soll gluschtig machen auf den Vortrag von Christen am kommenden Donnerstag, 22. September, um 19.30 Uhr im Stapferhaus.

«Auch kritische Geister sind willkommen»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Lenzburger Offiziersgesellschaft einen hochkarätigen Gast zu ihren sicherheitspolitischen Anlässen einlädt – zum ersten Mal ist ein Vortrag aber offiziell offen für alle Interessierten. Der Zweck der Gesellschaft sei immer noch derselbe wie bei der Gründung im Jahr 1859, sagt Präsident Major Christoph Kneuss. Und zwar: militärische Ausbildung, gegenseitige Belehrung und kameradschaftliche Unterhaltung.

Christoph Kneuss, Präsident der Offiziersgesellschaft Lenzburg. zvg

Nebst Schiess- und anderen Anlässen, die militärischen Hintergrund haben, sowie ungezwungenem Beisammensein gehören dazu eben auch Vorträge. «Die OGL war und ist immer sehr aktiv», so Kneuss. «Neu ist aber, dass wir uns mehr in der Öffentlichkeit zeigen möchten.» Sei es durch physische Präsenz an den monatlichen Stamm-Treffen, die alternierend in Restaurants in der Stadt und der Region stattfinden, auf Social Media oder eben dadurch, dass die breite Öffentlichkeit zu einem sicherheitspolitischen Anlass eingeladen wird.

Explizit sagt Kneuss: «Es soll kein elitärer Anlass sein, wir möchten dazu anregen, sich zu beteiligen. Auch kritische Geister sind willkommen, ich wünsche mir sogar, dass Fragen gestellt werden.» Sei es zu aktuellen armeepolitischen Themen oder eben zur Robotik. Für beides sei Stefan Christen Experte und könne mit Fachwissen und Fakten aufwarten. Hauptthema soll aber eben der Einsatz von Robotern in der Armee sein. Der Referent habe damit täglich zu tun, weiss um aktuelle Entwicklungen und Trends. Anmeldungen sind erwünscht bis am Dienstag, 20. September, an info@oglenzburg.ch.