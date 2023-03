Lenzburg Weil sonst niemand nachrückt: Neue Grünen-Einwohnerrätin stand nicht auf der Wahlliste Anna Lena Draths, das jüngste Mitglied des Lenzburger Einwohnerrats, demissioniert. Ihren Sitz besetzen wird Nina Gremlich – die bei den Wahlen gar nicht aufgestellt gewesen war. Eine kantonale Verordnung macht das möglich.

Sesselrücken: Eine Grünen-Einwohnerrätin und ein FDP-Einwohnerrat treten zurück. Archivbild: Eva Wanner

Wechsel gibt es immer wieder einmal in der Politik; auch im Lenzburger Einwohnerrat. Bei den Grünen etwa trat letzten Sommer Lukas Häusler zurück. Sigrid Schärer rückte nach. Sie hatte bei den Einwohnerratswahlen im November 2021 zwar kandidiert, war aber knapp nicht gewählt worden.

So weit so üblich ist das Vorgehen. Bei den Grünen, die bei den letzten Wahlen zwei Sitze gewonnen haben und nun vier besetzen, gibt es nun erneut einen Wechsel. Einer, der in dieser Form gemäss Auskunft der Stadt Lenzburg nur etwa einmal pro Amtsperiode vollzogen wird. Denn für eine ausscheidende Einwohnerrätin rückt jemand nach, der in der öffentlichen politischen Landschaft bislang unbekannt war.

Anna Lena Draths tritt zurück

Die Demissionierende ist Anna Lena Draths. Sie war Ende 2021 als jüngstes Mitglied in den Einwohnerrat gewählt worden, lebt seit kurzem aber nicht mehr in Lenzburg, wie es auf Anfrage bei der Partei heisst. «Wir bedauern natürlich, dass eine so engagierte und fähige Nachwuchspolitikerin unsere Lenzburger Fraktion verlassen hat», sagt Parteikollegin und Einwohnerrätin Anja Kroll auf Anfrage weiter.

Sie fügt aber an: «Gleichzeitig freuen wir uns, dass mit Nina Gremlich eine bestens geeignete Person nachrücken wird.» Obwohl: Ein Nachrücken, wie man es kennt, ist es eben nicht. Denn Gremlich, die ein Master-Studium der Umweltnaturwissenschaften absolviert hat, stand im November gar nicht zur Wahl. Das taten, nebst der bereits nachgerückten Sigrid Schärer, noch vier Personen.

Keine dieser vier rückt nun aber nach. Kroll sagt zur schwierigen Nachbesetzung, dass sich die Grünen «seit langem für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, das macht uns besonders für junge Menschen attraktiv». Aber: «Gleichzeitig ist in dieser Altersgruppe die Mehrfachbelastung durch Aus- und Weiterbildung beziehungsweise Berufseinstieg und Familiengründung besonders spürbar.» Sich zusätzlich in ein politisches Amt einzubringen, sei teilweise unmöglich.

Wechsel auch bei der FDP

Wenn nun also niemand aus der Wahlliste nachrückt, kommt folgender Paragraf aus der kantonalen Verordnung über die Wahl des Einwohnerrats zum Tragen: «Kann ein frei gewordener Sitz nicht durch Nachrücken besetzt werden, können die Unterzeichnenden der Liste, welcher das ausgeschiedene Ratsmitglied angehörte, innerhalb einer durch das Wahlbüro angesetzten Frist einen Ersatzvorschlag einreichen.

Dieser bedarf der Zustimmung von mindestens acht der seinerzeitigen Unterzeichnenden.» Werden sich diese acht also einig, gilt das neue Mitglied als gewählt. Wenn das nicht der Fall wäre, würde eine Urnenwahl angesetzt.

An der kommenden Einwohnerratssitzung vom 9. März wird noch ein neues Gesicht im Rat zu sehen sein, dies in den Reihen der FDP: Urs Willener demissioniert, Simona Serratore rückt nach. Und zwar im eigentlichen Sinn; sie hatte die Wahl nur knapp verpasst und war auf dem 10. Platz (bei 9 Sitzen) gelandet.