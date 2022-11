Lenzburg Weil Lenkerin mit Fuss von der Bremse abrutscht: Auto kollidiert mit LKW – Fahrerin verletzt In Lenzburg ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Dabei ist eine 49-Jährige verletzt worden.

Die Fahrerin des VW wurde beim Unfall verletzt. Kapo AG

Am Montagmorgen, kurz vor 10.00 Uhr, fuhr eine 49-jährige PW-Lenkerin in Lenzburg auf der Murackerstrasse in Richtung Ringstrasse West. Gleichzeitig fuhr ein 35-jähriger Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der Ringstrasse West in nördlicher Richtung.

Im Kreuzungsbereich Murackerstrasse/Ringstrasse West geriet die PW-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug direkt vor das herannahende Sattelmotorfahrzeug. Dabei kam es zur seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Die PW-Lenkerin wurde dabei verletzt und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Der Chauffeur des Lastwagens blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen zusammen entstand Sachschaden in der Höhe von total zirka 30'000 Franken. Gemäss ersten Aussagen der PW-Lenkerin wollte diese vor dem Einmünden in die Ringstrasse die Bremse betätigen, rutschte jedoch vom Bremspedal ab und fuhr daher direkt vor das korrekt herannahende Sattelmotorfahrzeug. (cri)

