Lenzburg Wegen neuer Personenunterführung Ost: Kanalisation muss verlegt werden Die Kanalisation Bahnhofstrasse soll neu unter dem bestehenden Trassee der Seetalbahn verlaufen. Einzige Möglichkeit zur Realisation ist ein sogenannter Pressvortrieb: ein hydraulisches, grabenloses Verfahren.

Die Kanalisationsleitung Bahnhofstrasse wird unter das bestehende Trassee der Seetalbahn (rechts) verlegt. Archiv AZ

Von einem Generationenprojekt ist die Rede: Der Bahnhof Lenzburg wird im grossen Stil umgebaut, die Kapazität der Reisenden von heute 25'000 täglich auf künftig 40'000 erhöht. Mit diesem Vorhaben – die Hauptarbeiten erfolgen voraussichtlich ab 2025 – muss auch die bestehende Kanalisation Bahnhofstrasse verlegt werden. Die Leitung wurde in den Siebzigerjahren im Zuge des damaligen Neubaus des Bahnhofgebäudes erstellt.

An seiner kommenden Sitzung am 27. Oktober entscheidet der Einwohnerrat über den Kredit von 882’000 Franken.

Abschnitt von rund 185 Metern wird verschoben

Die Kanalisation Bahnhofstrasse verläuft im südlichen Bereich der neuen Personenunterführung Ost, die mit der umfassenden Umgestaltung des Bahnhofs vorgesehen ist. Als langfristige und zukunftsfähige Lösung hat sich die Verlegung des gesamten Leitungsabschnitts von der Murackerstrasse bis zur Augustin-Keller-Strasse erwiesen, führt der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat aus. Eine Umlegung von nur Teilstücken wäre laut Behörde sehr aufwendig. Die Leitung liege sehr tief und es müsste auf verschiedene andere Werkleitungen Rücksicht genommen werden.

Konkret soll der ungefähr 185 Meter lange Abschnitt um rund 14 Meter nach Süden unter das heutige Trassee der Seetalbahn verschoben und an den Enden jeweils an die bestehende Kanalisation angeschlossen werden. Da die Seetalbahn während der Verlegung in Betrieb bleibe, sei ein Pressvortrieb – ein hydraulisches, grabenloses Verfahren zum Verlegen von Rohren – die einzige Möglichkeit zur Realisation, so der Stadtrat. Diese soll bis spätestens Ende 2024 erfolgen. Die Startgrube, von der aus der Pressvortrieb erfolgt, wird sich auf dem bestehenden Bushalteplatz befinden.

Entwicklungsrichtplan dient als Grundlage

Zur Erinnerung: Für den Umbau des Bahnhofs Lenzburg ist eine Testplanung durchgeführt, darauf ein Entwicklungsrichtplan erarbeitet und der Bevölkerung vorgestellt worden. Dieser dient als Grundlage für die Koordination der verschiedenen Planungs- und Bauvorhaben sowie für Gestaltungspläne und qualitätssichernde Verfahren.

Der Perimeter ist in vier Teilgebiete unterteilt: Bahnanlage rund um die Gleise; Bahnhofplatz mit Bushof und Bahnhofgebäude; Bahnhofquartier im Süden sowie Perimeter Ost «Grüne Pause». Die öffentliche Mitwirkung dauert bis am 14. November.