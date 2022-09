Lenzburg Wegen Mangel an Schulraum: Werkunterricht wird ins Zeughaus ausgelagert Im Zeughausareal werden Räume für Technisches und Textiles Gestalten geschaffen, dafür werden zwei Schulzimmer im Oberstufenschulhaus Lenzhard frei.

Ab Frühjahr wird im Zeughausareal (hinten im Bild) Technisches und Textiles Gestalten unterrichtet, dafür werden im Oberstufenzentrum Lenzhard (vorne) zwei Unterrichtsräume frei. Michael Küng

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler nimmt zu, der Schulraum bleibt gleich gross – eine denkbar ungünstige Situation. Eine, mit der die Stadt Lenzburg umgehen muss. Zusätzlicher Schulraum lässt sich nicht einfach so herzaubern. Man muss mit dem vorhandenen anders umgehen. Das tut die Stadt auf verschiedene Art und Weise.

Die erste Massnahme, die bekannt geworden war: Jugendliche aus Rupperswil werden künftig nicht mehr die Oberstufe in Lenzburg besuchen, sondern jene in Möriken-Wildegg. Weiter wurde beschlossen, dass der Mittwochnachmittag nicht mehr schulfrei ist; zumindest nicht mehr sakrosankt. Weil sowohl der Kindergarten als auch die Primarschule seit diesem Jahr je eine zusätzliche Abteilung haben, kommt es zu Engpässen in den Turnhallen. Nur den Turnunterricht auf den Mittwoch zu verlagern, würde das Problem aber nicht lösen; die Stundenpläne mussten flexibler gestaltet werden. Wer am Mittwochnachmittag in die Schule muss, bekommt aber einen anderen halben Tag frei.

Zwei Schulzimmer mehr

Dann ist da noch die dritte Massnahme, die Stadtrat Andreas Schmid bei der Einwohnerratsinformation über das Budget antönte: Es wird nun eben doch irgendwie zusätzlicher Schulraum geschaffen. Und zwar, indem die Oberstufe auf das Zeughausareal ausweicht. Das Areal also, in dem die neue Kantonsschule untergebracht würde, wenn der Entscheid im kommenden Jahr denn auf Lenzburg statt auf Brugg fiele.

Unterrichtet werden im Zeughausareal ab dem kommenden Frühjahr TTG-Stunden, also Technisches und Textiles Gestalten. Hierfür, so heisst es bei der Stadt auf Anfrage, werden zwei Werkräume ins ehemalige Zeughaus ausgelagert. Konkret: In die ehemaligen Werkstatträume im Verwaltungs- und Werkstattgebäude. «Die Räumlichkeiten sind für eine solche Nutzung grundsätzlich geeignet», so die Stadt weiter. Allerdings: «Vor Inbetriebnahme müssen die Strom- und Lichtanschlüsse ergänzt, der Bodenaufbau zweckmässig angepasst und Massnahmen zur Verbesserung der Akustik vorgenommen werden.» Durch die Auslagerung werden zwei Räume im Oberstufenschulhaus Lenzhard frei, die als zusätzlicher Schulraum genutzt werden können.

Die Stadt spricht beim Ganzen von einer «dringlichen Lösung für Unterrichtsräume». Bestehen bleibe diese so, «bis neuer Schulraum im Oberstufenzentrum Lenzhard geschaffen werden kann oder bis sich allenfalls die Vorgaben des Lehrplans in Bezug auf das Werken ändern». Ein weiteres «Oder» wäre wohl, wenn der Standortentscheid für die Kanti auf Lenzburg fallen würde.