Lenzburg Wegen Maimarkt: Busse werden umgeleitet Am 10. Mai findet in der Lenzburger Altstadt der Maimarkt statt. Deshalb werden mehrere Bushaltestellen geschlossen und Linien umgeleitet.

Die Haltestelle Hypiplatz ist am 10. Mai geschlossen. Bild: Chris Iseli

Am kommenden Mittwoch, 10. Mai, findet in der Altstadt von Lenzburg der Maimarkt statt. Deshalb werden diverse Strassen für den Verkehr gesperrt – und drei Haltestellen geschlossen, wie die Regionalbus Lenzburg AG (RBL) mitteilt.

Die RBL listet in der Mitteilung auf ihrer Website auf, was das für die einzelnen Linien bedeutet. Linien 380 / 381 / 382 / 390 / 395 / 396 sowie Linie 393: Die Haltestelle Hypiplatz ist geschlossen, eine Ersatzhaltestelle befindet sich beim Gertrud-Villiger-Platz. Linie 391: Die Haltestellen Hypiplatz, Poststrasse und Kronenplatz sind geschlossen, auch da soll die Ersatzhaltestelle beim Gertrud-Villiger-Platz benutzt werden. Die Kurse mit Ziel Bahnhof-Langsamstig bedienen die Haltestelle Lenzburg, Bachstrasse ebenfalls nicht. Linie 392: Die Haltestelle Hypiplatz ist geschlossen; diese Linie verkehrt aber nicht über die Ersatzhaltestelle am Gertrud-Villiger-Platz, dafür bei der Ersatzhaltestelle Bachstrasse.