Lenzburg Wasserstofftankstelle für zu Hause: Lenzburger Firma wird von Anfragen für ihre Innovation überrannt Bald steht in Lenzburg die erste lärm- und CO 2 -neutrale Wasserstofftankstelle. Die Messer Schweiz AG testet ihr Produkt auf ihrem Gelände, will sie aber bald an Privatpersonen verkaufen.

Die Messer AG mit Sitz in Lenzburg hat eine Wasserstofftankstelle für zu Hause entwickelt. Visualisierung: zvg

Hans Michael Kellner brennt für den Wasserstoff. Ein fieses Wortspiel: «Wenn man an Wasserstoff denkt, denkt man immer gleich an die Hindenburg», sagt Kellner. Beim Zeppelin wurde Wasserstoff für den Auftrieb verwendet – durch eine Verkettung von ungünstigen Ereignissen geriet es in Brand. Erstens sei das aber lange her und zweitens eigentlich eine gute Assoziation. Denn: «Die Industrie arbeitet seit Jahrzehnten mit Wasserstoff – von Unfällen hört man aber nichts mehr.» Ergo: Er sei sicher.

Dessen ist sich wiederum Kellner sicher. Er muss es wissen, ist er doch Geschäftsführer der Lenzburger Landesgesellschaft der Messer SE & Co. KGaA, eine der grössten Industriegas-Herstellerinnen der Welt und die grösste Wasserstoffanbieterin der Schweiz.

Hans Michael Kellner sieht die Zukunft im Wasserstoff. Bild: Alex Spichale

Kellner beschäftigt sich seit seinem Studium in den 80er-Jahren mit Wasserstoff. Immer wieder habe man damit experimentiert, es habe aber nie genügend Not geherrscht, um Wasserstoff als Antrieb für Autos tatsächlich ernsthaft zu erforschen. Das sei seit 2019 anders. Dass der klassische «Sprit», mit dem man sein Auto tanke, keine langfristige Lösung mehr sein könne, sei inzwischen klar. «Die Klimabewegung tut ihr Übriges», sagt der Ingenieur.

Test mit dem Wasserstoff-Gabelstapler

Statt Diesel oder Benzin also Wasserstoff in den Tank fliessen lassen. Dieser entsteht, wenn Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mittels Elektrolyse aufgespalten werden. Die anschliessende Verdichtung braucht aber viel Energie in Form von Strom und ist zudem eine lärmige Angelegenheit.

Oder, war es zumindest: Die ETH Lausanne hat einen Verdichter entwickelt, mit dem man Wasserstoff ohne Lärm und Stromzufuhr speichern und verdichten kann. Ein Meilenstein auf dem die Messer Schweiz AG aufbaut: Sie hat die Wasserstofftankstelle für zu Hause entwickelt.

Im Februar wird das erste Stück auf dem Gelände des Unternehmens an der Seonerstrasse aufgebaut. Der firmeneigene Wasserstoff-Gabelstapler und ein Auto eines Taxi-Unternehmens dienen als Tester.

Der Clou: Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, kann die Tankstelle gar CO 2 -neutral betreiben. Statt dass der überschüssige Strom ins Netz gespeist wird, kann für die Elektrolyse genutzt werden. Der Wasserstoff strömt zur weiteren Nutzung in den Speicher. Wenn das eigene Wasserstoffauto schon vollgetankt ist, könne man Überschüsse verkaufen.

Erst sehr wenige Fahrzeuge zugelassen

Oder besser: Könnte. Noch ist die Wasserstoffauto-Dichte in der Schweiz gering. Eine Anfrage beim Bundesamt für Statistik ergibt, dass per Ende 2020 erst vier Sachentransport- und 88 Personenwagen zugelassen waren.

Kellner ist überzeugt, dass sich das ändert; er wisse etwa, dass 2021 rund 50 Lastwagen mit diesen Treibstoff auf der Strasse unterwegs sein werden. Und: Seit Messer Schweiz AG die Heim-Tankstelle angekündigt haben, überquelle der Mail-Posteingang. «Wir können nicht mehr alle Anfragen in nützlicher Frist beantworten», sagt er.

Besonders Firmen seien interessiert. Bei den Privatpersonen sieht er die Landesführung in der Pflicht. «Politiker denken in ihrem Vierjahresrhythmus, das ist zu kurzfristig.» Wasserstoff sei die Zukunft, man müsse jetzt schon planen, wie die Versorgung in Zukunft passiert.

Kurzfristig wiederum müssten Anreize geschaffen werden. Etwa wenn es um den Kauf der Wasserstofftankstellen geht, die aktuell noch 100'000 Franken kosten. «Mit der Zeit, wenn wir in Serie produzieren, werden die Tankstellen günstiger», so Kellner.

Er selbst fährt ... ein Dieselauto. «Ich sehe ein, dass das nicht passt», sagt Kellner lachend. Er habe dasselbe Problem wie die meisten: Tankstellen. Nach fünf Minuten laden komme man mit einem Wasserstoffauto zwar 600 Kilometer weit, ohne Tankstelle nach diesen Kilometern bringt das aber nicht viel. Und genau das will die Messer Schweiz AG ändern.