Lenzburg Was passiert mit dem «Geisterhaus» an der Gartenstrasse 18? Seit Jahren fragt sich Lenzburg, was mit dem brachliegenden Haus an der Gartenstrasse 18 passieren soll. Ein kleiner Einblick in die ambitionierte Vision des jetzigen Besitzers.

Das «Geisterhaus» an der Gartenstrasse 18 in Lenzburg. Bild: Beat Gubler

Das Haus an der Gartenstrasse 18 in Lenzburg liegt schon seit Jahren brach. Ein Facebook-Post in der Gruppe «Du bisch vo Lenzburg wenn …» brachte es vor ein paar Wochen wieder ins Stadtgespräch. Wild wurde spekuliert, was wohl mit dem Haus geschehen soll.

Der letzte Eigentümerwechsel des Grundstücks fand 2019 statt. Damals ging es samt Haus in den Besitz von Beat Gubler über, einem Unternehmer aus der Region. Davor stand die Gartenstrasse 18 im Eigentum von Roger Meinl, Geschäftsleiter des Architektur- und Planungsbüros Outlog AG. Er plante hier eigentlich einen Neubau, dessen Finalisierung aus Zeitgründen nicht vorankam. In der Zwischenzeit wurde das Haus unter anderem von der Polizei für Diensthundeprüfungen genutzt.

Über das Haus an der Gartenstrasse 18 wird viel spekuliert. Bild: Olga Kuck

Der jetzige Besitzer Beat Gubler ist Eigentümer einer Immobilienverwaltungsfirma mit Sitz in Wildegg. Eigentlich hatte er vor ein paar Jahren den Plan, ein Resort in Vietnam zu errichten. Da seine Frau Vietnamesin ist, kennt er dort Land und Leute. Gubler: «Doch nachdem ich mich eingehender mit den hohen Grundstückpreisen in den dafür infrage kommenden Regionen beschäftigt hatte, war das Thema schnell erledigt.» Etwas Neues aufbauen wollte er trotzdem. «Schliesslich war ich damals erst 58 Jahre alt», so Gubler schmunzelnd.

Zurück in der Schweiz und ein wenig desillusioniert, suchte er nach Grundstücken in der Nähe von Wildegg. Ein Objekt am Barbarossaweg in Lenzburg weckte schliesslich seine Aufmerksamkeit und es ging nicht lange, bis sich Gubler vor Ort ein Bild von der Lage machte. Verschiedene Gründe hielten ihn dann aber davon ab, sich hier weiter zu engagieren. Auf dem Weg zurück zum Auto, führte ihn das Schicksal an der Gartenstrasse 18 vorbei.

Das Innere der Veranda bleibt für die Aussenwelt unsichtbar. Bild: Olga Kuck

Es war wie Liebe auf den ersten Blick. «Ich dachte mir: genau das wär’s», erinnert sich Gubler. Er lief auf dem Grundstück umher, betrachtete das Haus von allen Seiten. «Erstens war eh keiner da und zweitens war klar, dass das Haus brach liegt. Hätte mich jemand angesprochen, wäre ich halt gegangen», erzählt Gubler mit einem Augenzwinkern.

Im Garten blieb er über eine halbe Stunde: «Ich konnte es nicht glauben, dass es einen Ort in Lenzburg gibt, an dem es so ruhig ist.» Auf die direkt am Gartenzaun vorbeilaufende Bahnschiene angesprochen, zuckt er mit den Schultern: «Den Zug hört man doch nur für 20 Sekunden und irgendwann nimmt man dieses Nebengeräusch gar nicht mehr wahr.» Noch am selben Tag erkundigte sich Gubler beim Grundbuchamt über die Eigentumsverhältnisse der Gartenstrasse 18.

Die Bahnschiene sieht Gubler nicht als Problem. Bild: Olga Kuck

Dieser erste Besuch geschah im September 2019, als das Grundstück noch der Outlog AG gehörte. Gubler: «Nachdem ich das herausgefunden hatte, war ich mir sicher, dass die Sache damit gegessen war. Bestimmt hat das Architekturbüro schon eigene Pläne.» Dennoch rief er bei Roger Meinl an und vereinbarte einen Termin. Meinl studierte und unterbreitete Gubler ein Angebot. Danach ging es relativ schnell. Im November 2019 hatte Gubler seine Gartenstrasse 18 gekauft.

Trotz des desolaten Zustands des Grundstücks, ist Gubler nach wie vor restlos begeistert. Für ihn ist klar, dass der Baumbestand bei dem geplanten Neubau unangetastet bleiben soll. Gublers Vision ist ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, welches sich harmonisch in die Umgebung einfügt. «Ich bin kein Fan dieser schachbrettartigen Wohnungsgrundrisse, welche die meisten Architekten aktuell bevorzugen», erzählt er. Quadratisch aufgeteilte Zimmer wirken seiner Meinung nach nicht besonders stimmungsvoll. «Die Menschen brauchen doch etwas Gemütlichkeit in ihren Wohnräumen», findet er.

Das Haus in seinem jetzigen Zustand zu belassen, wäre Unsinn. Gubler: «Die Gartenstrasse 18 herzurichten wäre sehr aufwendig – und dann gäbe es nur ein Zuhause für eine einzige Familie. Das wäre fast schon asozial, wenn man die aktuelle Wohnungsnot betrachtet.» Dazu käme, dass ein Mehrfamilienhaus energetisch deutlich effizienter ist als ein Einfamilienhaus. Ausserdem sei das Haus aus Gublers Sicht keine architektonische Ikone, die unbedingt bestehen bleiben sollte. «Es isch eifach es Huus», so der Besitzer.

Gubler: «Auf der Bank unter den schattigen Bäumen ist es an Sommertagen mindestens fünf Grad kühler.» Bild: Olga Kuck

Ein Baugesuch ist Stand heute noch nicht eingereicht. Gubler wartet die neue Bau- und Nutzungsordnung ab, um die Baupläne bei Bedarf entsprechend anzupassen. Doch er ist entschlossen, keine Kompromisse bei der Qualität einzugehen. «Ich möchte selbst in einer dieser Wohnungen leben und bis ans Ende meiner Tage keine Garantiearbeiten oder Reparaturen ausführen lassen müssen.» Am liebsten würde er nur Schweizer Handwerksbetriebe beauftragen, die es schon seit 40 Jahren gibt und die es noch mindestens ebenso lange geben werde.

Auf die Baupläne angesprochen meint Gubler: «Details sind für mich matchentscheidend. Der Eingangsbereich einer Wohnung zum Beispiel muss geräumig genug sein, um den Besuch in der Wohnung zu begrüssen und zu verabschieden.» Auch die Nachhaltigkeit ist ein Thema. «Unter anderem könnte das Haus mit Solarpanels auf dem Dach mehr Strom erzeugen, als es verbraucht.» Bepflanzungen seien ebenfalls in Planung. «Heutzutage will niemand mehr einen sterilen Golfrasen, sondern biodiverse Wildblumenwiesen.»

Die Eule am Fenstersims wacht über den Eingang an der Gartenstrasse 18. Bild: Olga Kuck

Beat Gublers sympathische Art reisst mit. Es kommt deutlich zum Ausdruck, wie viel ihm die Gartenstrasse 18 bedeutet. «Seit 2019 ist das Projekt stetig gewachsen. Ich hatte viel Zeit, um die Pläne so zu finalisieren, dass sie meinen hohen Ansprüchen gerecht werden. Es wäre schade, wenn sich jetzt jemand dagegenstellt», meint Gubler nachdenklich. «Was wäre die Alternative? Dass ich das Grundstück weiterverkaufe und dann jemand anderes darauf baut?» Am schönsten fände er es, wenn sich Lenzburg auf den Neubau freuen würde.