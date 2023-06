Lenzburg «Warum tun Menschen so etwas?»: Falsche Gerüchte über Schliessung machen Wirt des «Alten Landgerichts» zu schaffen Pasquale Ferrara weiss nicht, wer in die Welt gesetzt hat, dass sein Restaurant in Lenzburg schliesse. Aber er leidet darunter – persönlich und wirtschaftlich.

Pasquale Ferrara vor dem «Alten Landgericht» in Lenzburg. Bild: Eva Wanner

Ärgerlich. Frustrierend. Ungerecht. Traurig. Für seine Situation findet Pasquale Ferrara so manches Adjektiv. Anzusehen sind sie ihm alle, wenn er erzählt, was ihn umtreibt.

Seit Monaten macht das Gerücht die Runde, dass das «Alte Landgericht» in Lenzburg schliesse. «Das stimmt nicht!», stellt Ferrara klar. Das muss er in letzter Zeit oft tun: Gäste sprechen ihn darauf an, ob er wirklich dichtmache. «Ein befreundeter Kunde kam sogar extra in unseren Weinladen nach Niederlenz, um mich persönlich zu fragen, ob es stimmt.» Immer und immer wieder muss Ferrara wiederholen, dass die Trattoria in der Aavorstadt ganz sicher nicht schliesse.

Gäste bleiben aus

Seit neun Jahren betreiben Ferraras das altehrwürdige Gasthaus. Mehrzahl; denn die ganze Familie ist involviert. Gekocht wird so, wie es die Mamma schon tat: Mit dem, was Saison hat. Mit Produkten aus der Region, solchen aus der süditalienischen Heimat. Und mit Leidenschaft. «Die Gastronomie ist kein einfaches Geschäft», sagt Pasquale Ferrara. «Aber wir lieben, was wir tun.»

Umso mehr schmerzt ihn, was man sich fälschlicherweise und offenbar in weiten Kreisen erzählt. «Das ist geschäftsschädigend», sagt er. Es verunsichere aber auch; nicht nur die Kundschaft, auch die Angestellten, die ebenfalls mit dem Getuschel konfrontiert werden. Und mit leeren Stühlen: «Wir hatten über die letzten neun Jahre noch nie so wenige Gäste wie in diesem Juni», sagt Ferrara. Natürlich, im Sommer seien die Leute eher mal in der Badi oder an anderen Orten unterwegs. Dennoch könne er sich das Fernbleiben nur damit erklären, dass man davon ausgehe, er habe geschlossen. «Wir haben nichts geändert, machen alles gleich wie immer, sind für die Gäste da und servieren frische Speisen», sagt der Wirt. Daran kann es seiner Meinung nach also nicht liegen.

«Ich werde anonym attackiert, es ist ungerecht»

Bei Ferrara stellt sich ein Ohnmachtsgefühl ein. Er weiss nicht, wer die Gerüchte verbreitet oder warum. Ein Konkurrent? Ein Kunde? Eine Dummheit, die ausgeartet ist? Er weiss es nicht. «Ich werde anonym attackiert, es ist ungerecht», sagt er, sichtlich mitgenommen. Spricht er über die Küche, über die harte, 14 oder 15 Stunden dauernde Arbeit, kann er lächeln, gar lachen. Er gestikuliert, erzählt von seinen Eltern, seiner Kindheit, dem Personal, «wir sind eine Familie!». Er schätze das Schweizer Publikum. Es sei fair, freundlich, offen, ehrlich. In aller Regel. Nur eben in diesem besonderen Fall nicht.

Wenn jemand Kritik übe, könne er damit umgehen. Man könne es nie allen recht machen, das sei ihm klar. Und wenn Gäste etwas bemerken, könne er auch davon lernen. Aber anonym attackiert zu werden, das sei etwas anderes. Auch auf einer Online-Gastro-Plattform sei er persönlich schon angegriffen worden: «Jemand schrieb etwas, das nicht stimmt, und gab an, an einem Tag bei uns im Restaurant gewesen zu sein, an dem wir wegen Betriebsferien geschlossen hatten», sagt er. Auch da habe er versucht, sich zu wehren. Keine Chance; die Person musste keine Kontaktdaten angeben, er konnte sie also auch nicht konfrontieren. «Warum tun Menschen so etwas?», fragt er ganz und gar nicht rhetorisch.

Bald ist das Restaurant einen Monat lang zu; vom 16. Juli bis 14. August. Das ist es jeden Sommer. Ferrara ist besorgt, dass die Betriebsferien die Gerüchte noch mehr befeuern. Und betont erneut, dass das nicht der Fall sei. Die Familie habe sich den guten Ruf hart erarbeitet. Er gibt sich kämpferisch: «Wir sind es gewohnt, durchzubeissen, und tun das auch diesmal.»