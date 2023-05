Lenzburg Von Wildnis und Kontrolle – und vom Borkenkäfer: Landschaftstheater spielt Szenen im Wald Fünf Vorstellungen im Wald zeigt der neu gegründete Spielclub Landschaftstheater Lenzburg. Das Publikum wird von Szene zu Szene gehen – und doch nie alle sehen.

Eine der sechs Szenen, welche die Mitglieder des frisch gegründeten Spielclubs im Juni zeigen. Bild: Eva Wanner

Er ist Wildnis. Aber eben doch nur begrenzt. Er braucht auch Kontrolle. Alles andere ginge auch nicht. Oder doch? Wie viel Wildnis ist erlaubt? Solche Fragen stellten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler des Landschaftstheaters Lenzburg. Und sie erzählten sich Geschichten über den Wald, sprachen über seine Bedeutung in Märchen, improvisierten Szenen – und all das umgeben von Bäumen. Regisseurin Aline Stäheli nahm die Ideen und Gedanken auf, schälte die Kernbotschaften heraus - und am Ende stand ein Drehbuch.

Der Spielclub Landschaftstheater Lenzburg ist ein junger Verein. Zumindest auf dem Papier. Denn bisher war er eine lose Vereinigung von spielfreudigen Personen, die 2020 ihr 20-Jähriges mit einem Stück gefeiert hätte. Das fiel ebenso der Pandemie zum Opfer wie die Aufführung im Verschiebejahr 2021.

Das Stück hat dann nicht mehr gepasst. Der Club ging über die Bücher und entschied: «2025 wollen wir eine grosse Produktion zeigen», sagt Spielclub-Präsident Rafael Enzler. Aber bis dahin gar nichts tun? Auf keinen Fall. Dieses und nächstes Jahr finden deshalb kleinere Produktionen statt.

Eine logistische Herausforderung

Das Thema für dieses Jahr war relativ schnell klar; denn der Input kam vom Museum Burghalde, das seine Sonderausstellung der «Schatzkammer Wald» widmet. Aber eben: Zum Wald gibt es so einiges zu empfinden, zu erinnern, erzählen - und damit auch zu zeigen. Nun stehen die Szenen unter dem Motto Wildnis versus Kontrolle. Den roten Faden verrät der Titel der Inszenierung: «Das letzte Geheimnis der Borkenkäfer».

Video: Eva Wanner

Gespielt wird - der Name des Clubs verrät es - draussen. Und auch das nicht auf einer Bühne; so einfach machen es sich die Verantwortlichen nicht. Im Gegenteil, die Logistik wird eine Herausforderung. Denn: Neun Personen spielen sechs Szenen. Das Publikum wiederum wird auf drei Gruppen aufgeteilt, in diesen wechselt es dreimal den Standort. «Man sieht also nur vier Szenen», sagt Regisseurin und Theaterpädagogin Aline Stäheli. Auch das passe wieder zum Überthema des Stücks: Man hat nicht die Kontrolle über alles. «Aber man kann sich nachher über die Szenen austauschen.»

Denn Start und Schluss jeder Veranstaltung ist der Mooshof hinter dem Gofersberg. Theaterbeizli inklusive, das aber auch offen für Spaziergängerinnen und Velofahrer ist, wer auch immer noch einkehren möchte. Parkplätze hats beim Hof keine, die Verantwortlichen bitten, bei der Berufsschule zu parkieren und die zehn Minuten zu Fuss zu gehen (mehr Infos: www.landschaftstheater.ch).

Bei jedem Wetter

Die Truppe spielt fünf Vorstellungen im Juni - die ersten drei sind bereits ausgebucht. «Wir überlegen, die Haupt- und die Generalprobe für Publikum aufzumachen. Das wäre natürlich dann kostenlos», sagt Rafael Enzler. Mehr Vorstellungen anzubieten, sei schier nicht möglich. Denn freiwillige Helferinnen und Helfer stehen an jedem Abend im Einsatz, «und davon könnten wir noch mehr brauchen», meint Enzler schmunzelnd.

Für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist es eine Premiere, als Verein aufzutreten. Für die Regisseurin eine, weil es ihr erstes Stück ist, das draussen spielt. «Erst seit Frühlingsbeginn können wir draussen üben», sagt sie. Das mache die Logistik nicht einfacher, es sei aber sehr spannend. Gezeigt wird das Stück übrigens bei jedem Wetter. Ob die Sonne scheint, es hudlet und wettert - auch das gehört zur Wildnis und entzieht sich der Kontrolle. Ohne zu viel zu verraten: Die Borkenkäfer stört's nicht, denn sie werden sowieso mit Gummistiefeln ausgerüstet.