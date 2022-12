JVA Lenzburg Günstiger ohne Mehrwertsteuer: Gefängnis vergab Holzschnitzel-Auftrag zu Unrecht Mehrere Anbieter wollten den Auftrag, Holzschnitzel in die Justizvollzugsanstalt Lenzburg zu liefern. Den Zuschlag bekam ein Betrieb, der vollständig in der öffentlichen Hand ist. Er muss keine Mehrwertsteuer zahlen, im Gegenteil zu allen anderen, die offeriert hatten. Das ist unrecht, urteilt das Verwaltungsgericht.

Die Justizvollzugsanstalt in Lenzburg braucht Holzschnitzel. Mit einem Submissionsverfahren sollte der günstigste Anbieter gefunden werden. So weit, so korrekt. Nur bei der Auswahl ging es dann nicht mehr mit rechten Dingen zu, urteilt das Verwaltungsgericht (der Entscheid ist öffentlich einsehbar, Nummer WBE.2021.291).

Denn: Der Zuschlag wurde dem Betrieb erteilt, der im Urteil C. genannt wird. C. hatte mit 4.60 Rappen pro Kilowattstunden (kWh) offeriert. Bei einem jährlichen Bedarf von 2'040'000 kWh in der Strafanstalt und dem Zentralgefängnis ergibt das laut Urteil einen Auftragswert von knapp 94'000 Franken pro Jahr. Da der Vertrag auf zwei Jahre laufen sollte, ging es um knapp 188'000 Franken.

C. ist am günstigsten, aber zu Unrecht

C. hatte teurer offeriert, als der zweitgünstigste Anbieter – allerdings nur, wenn die Mehrwertsteuer nicht eingerechnet wird. C. muss keine Mehrwertsteuer zahlen, weil sich der Betrieb vollständig in öffentlicher Hand befindet. Die restlichen Anbieter, die ihr Angebot unterbreitet hatten, bezahlen die Steuer aber. Betrieb A., wie er im Urteil genannt wird, überstieg das Angebot des Konkurrenten C. deshalb um 0.02 Rappen pro kWh.

Ein Betrieb wie C. darf sich zwar an öffentlichen Submissionsverfahren beteiligen. Aber das sei «unter den Aspekten der Wettbewerbsneutralität und der Gleichbehandlung der Anbietenden nicht unproblematisch», schreibt das Verwaltungsgericht.

A. bekommt teilweise recht

Das fand denn auch A. und erhob Beschwerde. Der unterlegene Betrieb forderte, der Vertrag mit C. über die Holzschnitzellieferung für zwei Jahre sei aufzuheben – und der Auftrag stattdessen an A. zu vergeben.

Das Gefängnis argumentierte, die Mehrwertsteuerpflicht sei kein separates Kriterium, es gehe so oder so um das günstigste Angebot. Die Ausnahme von der Pflicht stelle für C. zwar einen Wettbewerbsvorteil dar, von einer Diskriminierung anderer Anbieter könne aber nicht die Rede sein.

Das liess das Verwaltungsgericht nicht gelten. Recht bekommt nun A., wenn auch nur teilweise: Den Zuschlag an A. erteilen kann es zwar nicht, die Vergabe an C. war aber auch nicht rechtens und wird aufgehoben. Denn: «Zusammenfassend stellte die Vergabestelle bei der Bewertung und Zuschlagserteilung zu Unrecht auf die Preise inklusive Mehrwertsteuer ab. Dadurch erfolgte eine Ungleichbehandlung der Anbieter bzw. eine unzulässige Benachteiligung derjenigen Anbieter, die der eidgenössischen Mehrwertsteuer unterworfen sind», urteilt das Verwaltungsgericht.