Lenzburg Umzug schon diesen Sommer geplant: Das regionale Betreibungsamt braucht mehr Platz Die Kapazität der heutigen Räumlichkeiten ist restlos ausgeschöpft: Das regionale Betreibungsamt Lenzburg Seetal soll deshalb in das Geschäftshaus «Malaga» ziehen. Über einen Kredit von knapp 290'000 Franken für den Mieterausbau entscheidet der Einwohnerrat.

Das Geschäftshaus «Malaga» ist Standort der Kantons- und Regionalpolizei. Verläuft alles reibungslos, kann auch das regionale Betreibungsamt Lenzburg Seetal neue Büroräumlichkeiten beziehen. Bild: rst

Das Betreibungsamt in Lenzburg ist gewachsen. Neue Gemeinden schlossen sich an – mittlerweile sind es insgesamt acht –, die Anzahl der Betreibungen nahm markant zu auf rund 5800 im vergangenen Jahr. Die Fälle sind komplexer geworden, auch der Aufwand für die Bearbeitung der Rechtshilfesuche hat sich stark erhöht, führt der Stadtrat in der Botschaft an den Einwohnerrat aus. Die Pfändungsvollzüge wurden anspruchsvoller und ebenfalls deutlich angestiegen sei die Schalter- und Telefonfrequenz.

In den beiden heutigen Räumen im Rathaus seien weder die fünf Arbeitsplätze ausreichend, noch genügen die zwei Schalterstellen den Anforderungen, hält der Stadtrat weiter fest. Die aktuelle Situation sei sowohl aus Sicherheits- als auch aus Datenschutzgründen nicht weiter vertretbar. «Es besteht dringender Handlungsbedarf.»

Geprüft wurde Verschiebung und Auslagerung

Um eine Verbesserung zu erreichen, sind zwei Möglichkeiten geprüft worden: eine Verschiebung des Betreibungsamts innerhalb der bestehenden Verwaltungsgebäude oder eine Auslagerung in externe Räumlichkeiten. Interne Umzüge wären mit umfassenden und teuren Umbauten verbunden, um sämtliche Kriterien zu erfüllen, so die Behörde. Zudem sei der Platz schon knapp.

Und: «Im Hinblick auf die noch zu erarbeitende Immobilienstrategie, die unter anderem das Ziel verfolgt, den künftigen Verwaltungsstandort langfristig festzulegen, sind hohe Investitionen in den bestehenden Verwaltungsgebäuden nicht nachhaltig», steht in der Botschaft.

Grundriss im Geschäftshaus «Malaga»: Sämtliche räumliche Anforderungen des Betreibungsamts können laut Stadtrat erfüllt werden. Bild: zvg

Eine Auslagerung des Betreibungsamts dagegen schaffe nicht nur dringend benötigte freie Kapazitäten in den Verwaltungsgebäuden. Die zur Miete verfügbare Bürofläche von 135 Quadratmetern im Geschäftshaus «Malaga» erfülle die Anforderungen an das regionale Betreibungsamt. Der Stadtrat spricht von einer optimalen und nachhaltigen Lösung. Das Gebäude, das bereits auch der Standort der Kantons- und Regionalpolizei ist, weise einen modernen Ausbaustandard auf. Ein Personenlift sei vorhanden, der barrierefreie Zugang zu den Büroflächen gegeben.

Der Bezug kann Anfang Juli erfolgen

Die Räumlichkeiten befinden sich im Rohbau. Für den Mieterausbau belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich 298’750 Franken. Daran beteiligt sich die Eigentümerin mit einer Pauschale von mindestens 10’000 Franken. Bewilligt der Einwohnerrat den Kredit an seiner Sitzung am 9. März, wird laut Stadtrat umgehend mit der Detailplanung begonnen.

Verläuft alles reibungslos, können die Umbauarbeiten Ende April starten, der Bezug Anfang Juli erfolgen. Der Mietvertrag wird mit einer festen Dauer bis Ende September 2029 abgeschlossen – in Anlehnung an den Mietvertrag der Regionalpolizei. Dazu kommen Verlängerungsoptionen. Die jährlichen Mietkosten belaufen sich auf 29’700 Franken.

Angeschlossen an das regionale Betreibungsamt Lenzburg Seetal sind neben der Standortgemeinde Lenzburg auch Ammerswil, Egliswil, Fahrwangen, Hendschiken, Meisterschwanden, Tennwil und Seengen. Lenzburg ist gemäss Stadtrat daran interessiert, die Dienstleistungen weiteren Gemeinden anzubieten. Der heute bestehende Gemeindevertrag könne jederzeit erweitert werden.