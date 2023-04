Lenzburg Übermüdet Unfall gebaut oder ohne Führerausweis erwischt: Gleich zwei Beschuldigte bleiben Bezirksgericht fern Die Stühle im Gerichtssaal sind leer geblieben: Zwei Beschuldigte sind nicht erschienen zu den Verhandlungen am Bezirksgericht in Lenzburg, und das am gleichen Vormittag. Angeklagt waren sie wegen einer ganzen Reihe von Verkehrsdelikten.

Eine gebürtige Polin wurde ohne Führerausweis erwischt und hat sich wegen weiterer Delikte strafbar gemacht. Symbolbild: Severin Bigler

Nicht alle Menschen ticken gleich. Jedenfalls nicht, wenn es um Gerichtstermine geht. Solchen messen nicht alle die gleiche Bedeutung bei, wie sich am Donnerstag in Lenzburg gezeigt hat. Gleich zweimal an diesem Vormittag blieben die beschuldigten Personen der Verhandlung fern. Unentschuldigt wohlverstanden.

Ein gebürtiger Serbe, der in einem Nachbarkanton lebt, hat laut Anklageschrift einen Lieferwagen in übermüdetem Zustand geführt, die Ladung ungenügend gesichert und ohne gültige Vignette die Autobahn befahren. Auf dieser war er unterwegs früh an einem Dezembermorgen im Jahr 2021. Weil er kurz eingenickt war, bemerkte er in Brunegg einen Lastwagen zu spät, der direkt vor ihm von der Autobahneinfahrt kommend auf die Normalspur wechselte. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde zwar niemand, aber es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Bemerkenswert war die von der Staatsanwaltschaft beantragte hohe Freiheitsstrafe von 150 Tagen unbedingt sowie eine Busse von 400 Franken.

Die Stühle im Gerichtssaal blieben leer an zwei Verhandlungen am gleichen Vormittag. Bild: cis

Auch im zweiten Fall warteten der anwesende Zeuge sowie die Dolmetscherin vergebens vor dem Gerichtssaal. Einer gebürtigen Polin, die in einem Aargauer Dorf wohnt, wurde eine ganze Reihe von strafbaren Handlungen vorgeworfen: unter anderem Führen eines Motorfahrzeugs trotz verweigertem, entzogenem oder aberkanntem Führerausweis, mehrfache Nichtabgabe von Fahrzeugausweis und Kontrollschildern trotz behördlicher Aufforderung oder Führen eines Motorfahrzeugs ohne Versicherungsschutz.

Aufforderung des Strassenverkehrsamts kam sie nicht nach

Im September 2021 hat die Beschuldigte in Lenzburg ein Auto gelenkt, obwohl eine polnische Behörde zu diesem Zeitpunkt ein Fahrverbot gegen sie verfügt hatte. Weil die Beschuldigte den Termin für die Vorführung eines Autos nicht wahrnahm im Oktober 2021, wurde sie vom Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau aufgefordert, den Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder zu hinterlegen. Auch dies hat sie ignoriert. Und als sie ein seit 2019 nicht mehr eingelöstes Fahrzeug nach Polen überführen wollte, wurde sie im Februar 2022 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Thayngen SH angehalten. Ein halbes Jahr später schliesslich wurde die Beschuldigte in Gränichen von der Regionalpolizei Suret ohne Führerausweis erwischt.

Die Staatsanwaltschaft forderte ebenfalls eine happige unbedingte Freiheitsstrafe – hier von 6 Monaten –, dazu eine unbedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Franken sowie eine Busse von 200 Franken.

Wie es in den beiden konkreten Fällen weitergeht, konnte das Bezirksgericht gleichentags noch nicht sagen. Grundsätzlich aber bestehe eine Erscheinungspflicht. Wenn eine beschuldigte Person ein erstes Mal nicht erscheine, werde sie noch einmal vorgeladen. Wenn sie auch an der zweiten Hauptverhandlung nicht anwesend sei, dann gebe es in der Folge entweder die Möglichkeit, die Person von der Polizei abholen und ans Gericht bringen zu lassen oder aber, das Urteil in Abwesenheit zu fällen.