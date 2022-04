Lenzburg Theremin und Ondes Martenot an den Musikalischen Begegnungen: «Die Kombination hört man sonst nirgends» Zwei aussergewöhnliche elektronische Instrumente sind Teil der diesjährigen Musikalischen Begegnungen Lenzburg. Die finden unter dem Motto «Klangstrom – Stromklang» statt, ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der SWL Energie AG.

Ludovic van Hellemont tritt mit den Ondes Martenot, einem elektronischen Instrument, an den Musikalischen Begegnungen Lenzburg auf. Bild: MBL

Die 39. Ausgabe der Musikalischen Begegnungen Lenzburg (MBL) findet dieses Jahr mit acht Konzerten vom 19. August bis 4. September unter dem Motto «Klangstrom – Stromklang» statt. «Das Motto ist inspiriert vom diesjährigen 100. Jubiläum der SWL Energie AG», sagt Andrea Hofstetter, musikalische Co-Leiterin. Das Themenjahr hat schon das Jahresmotto des Museums Burghalde, «Voller Energie», inspiriert. Die MBL werden vom Kanton mit einem Beitrag von 15'000 Franken unterstützt.

Wie üblich stehen verschiedene Orte auf dem Programm. Das Eröffnungskonzert findet im Rittersaal auf Schloss Lenzburg statt. Es spielen das Jugend-Sinfonieorchester Aargau, das damit auch gleich seine Sommertournee abschliesst, und die Klezmer-Band Otrava.

Das zweite Konzert «Stromklang» gibt es im Alten Gemeindesaal zu hören. Dafür konnten die MBL den französischen Theremin-Spieler Grégoire Blanc gewinnen. Das Theremin passe als elektronisches Instrument perfekt zum Motto, so Hofstetter. Blanc werde extra einreisen, denn: «Auch international spielen dieses Instrument nur sehr wenige Leute auf professionellem Niveau.» Ausserdem stehen Christoph Croisé aus Niederlenz (Cello) und François-Xavier Poizat (Klavier) auf der Bühne. «Das ist eine ziemlich exklusive Kombination, die man sonst nirgends hören kann», so Hofstetter.

Abschlusskonzert in der Kletterhalle

Auch ein weiteres elektronisches Instrument ist Teil der MBL: die «Ondes Martenot», 1923 von Maurice Martenot erfunden. Das Konzert von Ludovic van Hellemont, der an der Alten Kantonsschule Aarau unterrichtet, an den Ondes Martenot und Estelle Costanzo an der Harfe findet gleich zweimal statt, und zwar im Wasserradraum in der Alten Bleiche am Aabach: «Den Ort haben wir passend zum Motto gewählt, schliesslich wurde die frühere Textilindustrie hier durch Wasserkraft ermöglicht», so Hofstetter.

Nach einem Kammermusikkonzert im Rittersaal und einem Orgelkonzert in der Stadtkirche treten die Voces Suaves aus Basel auf, ebenfalls in der Stadtkirche. Den Abschluss machen die acht Männer vom Brass-Ensemble UnglauBlech in der Kletterhalle Kraftreaktor: «Der Auftritt mit dem Titel Manpower passt auch hier zum Ort», so Hofstetter.