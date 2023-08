Lenzburg Teegarten Widmi ersetzt alten Pavillon durch «Holzcubes» Der Teegarten auf dem Widmi-Areal erwacht wieder zum Leben und bringt eine Veränderung mit sich: Die alte Pavillon-Konstruktion weicht zwei modernen «Cubes».

Der beliebte Bauwagen steht wieder auf dem Widmi-Areal. Bild: Olga Kuck

Bereits zum sechsten Mal in Folge bringt der Teegarten frischen Wind in das Widmi-Areal in Lenzburg. Bis Ende September treffen sich hier wieder Menschen jeden Alters zu Konzerten, kleinen Events, Lesungen oder ganz simpel zu Kaffee und Kuchen. Der Verein Teegarten, bestehend aus etwa 30 Mitgliedern, leistet ehrenamtliche Arbeit, um den Begegnungsort jährlich aufzubauen und zu organisieren. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und Sponsorenbeiträge.

Der Holzpavillon wird ersetzt

Ein Grossteil der Veranstaltungen fanden die letzten Jahre im Holzpavillon statt. Was ursprünglich als Kunstprojekt gebaut wurde, muss nun einem moderneren Konzept weichen. Zu komplex war der jährliche Aufbau des Pavillons. Zudem ist er über die Jahre durch Witterungseinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ersetzt wird der Pavillon in den kommenden Tagen durch zwei hölzerne Kuben.

Noch sind von den Holzkuben erst Einzelteile zu sehen. Bild: Olga Kuck

Die beiden «Cubes »sind jeweils 3×3 Meter gross und wurden von Prisca Keel und Dani Geser («Einfach gut») entwickelt. Sie bieten nicht nur Witterungsschutz, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten. Die Holzkonstruktionen können modular errichtet werden und passen sich so den Bedürfnissen von verschiedenen Veranstaltungen an.

«Holzcubes »noch nicht ausfinanziert

Für den Kauf des Materials für die «Cubes» rechnet der Verein mit Kosten von insgesamt 7000 Franken. Ein Grossteil der Summe wurde bereits durch Spenden gesammelt. Aktuell fehlen noch etwa 800 Franken, um das Projekt komplett zu finanzieren. Die Spendenaktion auf der Website des Vereins läuft weiter.

Kurze Lagebesprechung: Hier werden bald die zwei Holzkuben stehen. Bild: Olga Kuck

Die sechste Saison verspricht ein gewohntes Programm. «Der Mix aus geselligen Events, Handwerk, Musik und Kleinkunst hat schon in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert», berichtet Sophie Meier vom Verein Teegarten. Auch der beliebte Bauwagen, in dem man gemütlich Platz finden und verweilen kann, wartet auf Besucherinnen und Besucher.

Der Verein Teegarten lädt alle Interessierten ein, sich aktiv einzubringen. Auch Veranstaltungsideen sind erwünscht. Weitere Informationen zum Programm und der Spendenaktion gibt es hier: www.teegarten-lenzburg.ch.