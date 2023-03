Lenzburg SWL darf Fernwärmenetz ausbauen – und noch ein Elektroauto zum Teilen bereitstellen Einmal über den Aabach und zurück: Die Lenzburger Energieversorgerin baut ihr Netz aus.

Die neue Leitung wird über den Aabach führen, beim Mühlemattweg. Bild: Michael Hunziker

Die SWL Energie AG Lenzburg will ihr Fernwärmenetz ausbauen. Neu erschlossen werden soll das Gebiet rund um den Bahnhof und jenes südlich davon. Von einem speziellen Projekt war seitens der SWL im vergangenen Oktober die Rede, als das Baugesuch zum Ausbau auflag. Denn: Für die geplante Neuanbindung muss der Aabach überquert werden, dies bei der Brücke am Mühlemattweg, im Dreieck zwischen der Einmündung Bahnhofstrasse in die Kernumfahrung. Mehrere Fachleute hatten geprüft, wie für den Bau vorgegangen werden soll. Die Querung sei relativ kompliziert, hiess es seitens SWL.

Über den Bach verlaufen soll gemäss Baugesuch ein Stahlkanal. Darin befinden sich zwei isolierte Leitungen. Über eine fliesst das erwärmte Wasser zu den Gebäuden, über die andere das abgekühlte Wasser zurück in die Heizzentrale. Ein Kreislauf also. Die Zentrale indes befindet sich in der Altstadt – und auch in diese investiert die SWL Energie AG kräftig: Künftig soll die Heizzentrale nicht mehr mit Gas, sondern mit Holz betrieben werden. Die Leistung wird fast verdoppelt.

Zwei Bewilligungen erteilt

Inzwischen hat der Stadtrat der SWL Energie AG die Baubewilligung für den Neubau der Fernwärmeleitung am Mühlemattweg erteilt. Dies ist einer Mitteilung der Stadt zu einer kürzlich erfolgten Sitzung zu entnehmen. Vergangenen Oktober hiess es seitens der SWL, dass der Baustart der neuen Leitung in diesem Frühling erfolgen soll.

Und noch eine Bewilligung hat der Stadtrat der SWL Energie AG erteilt: jene für die Erstellung eines neuen Parkplatzes für ein «Swiss-E-Car-Fahrzeug», diesmal an der Ammerswilerstrasse, in der Widmi. Solche Elektroautos zum Ausleihen finden sich bereits in der Aavorstadt und im Quartier «Im Lenz». (ewa)