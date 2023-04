Lenzburg Studie zur Ausstellung im Stapferhaus: Man muss die Natur retten – aber wer und wie? Politik und Wirtschaft oder doch jede und jeder Einzelne? Mit mehr Naturschutzgebieten oder doch nicht? Das Lenzburger Stapferhaus hat mit einem Forschungsinstitut eine Studie rund um die Natur erstellt.

Dass man die Natur retten müsse, darüber sind sich die Studienteilnehmer ziemlich einig. Bild: Anita Affentranger

«Natur. Und wir?» Dieser Frage geht das Stapferhaus in seiner Ausstellung nach. Aber nicht nur. In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Sotomo wurden online 1600 Personen zu ihrem Naturverständnis befragt. «Um die Repräsentativität der Studie zu gewährleisten, wurde der Verzerrung in der Stichprobe mittels statistischer Gewichtungsverfahren entgegengewirkt», teilt das Stapferhaus mit. «Zu den Gewichtungskriterien gehörten Geschlecht, Alter, Bildung und politische Orientierung. Dieses Vorgehen gewährleistet eine hohe soziodemografische Repräsentativität.»

Eine Zusammenfassung der Studie ist online abrufbar. Die Resultate, so heisst es in der Mitteilung weiter, erscheinen in der Publikation zur Ausstellung, die ab jetzt im Stapferhaus und im Buchhandel erhältlich sei.

«Grösste Herausforderung aller Zeiten»

Am eindeutigsten ist die Antwort auf die Frage: «Müssen wir die Natur retten?» 86 Prozent der Befragten haben darauf mit Ja geantwortet. Und ganze 82 Prozent sind der Meinung, angesichts von Klimakrise, Artensterben und Umweltverschmutzung stünde man «vor der grössten Herausforderung aller Zeiten».

Aufschlussreich dabei: die Aufteilung nach politischer Orientierung. 100 Prozent der Personen, die sich bei den Grünen einordnen, haben diese Frage so beantwortet. Bei der SP sind es 99 Prozent, bei der GLP 93 und bei der Mitte 91 Prozent. Bei der FDP sind es dann noch 78 und bei der SVP 57 Prozent. Der Rest ist der Meinung, es gebe andere, dringendere Themen.

Die Rolle der Menschen

Mehrere Fragen drehen sich darum, welche Rolle der Mensch auf dieser Welt einnimmt. Explizit genau danach gefragt, antworten mit 41 Prozent die meisten Personen mit «wir sind intelligent und haben deswegen eine besondere Verantwortung».

Umso spannender dann die Antworten auf die Frage, ob es richtig sei, dass der Mensch über allen anderen Lebewesen stehe. 48 Prozent antworten mit Nein, 26 Prozent eher Nein. Jeweils 13 Prozent antworten mit eher Ja und Ja. Fast 41 Prozent der Befragten meinen, «die Welt dreht sich nicht nur um uns, wir sollten aus dem Zentrum rücken» (29 Prozent) und «wir sind innovativ und sollten die Welt nachhaltig gestalten» (28 Prozent).

Nicht erstaunlich also, dass ausserdem 43 Prozent der Personen, die bei der Studie mitmachten, finden, es sei wichtig zu versuchen, die Welt aus den Augen anderer Lebewesen zu betrachten. Allerdings sind auch 11 Prozent der Meinung, das sei unsinnig, «wir sind und bleiben Menschen».

Naturschutz: Ja, aber

Bei der Frage danach, ob der Umgang mit der Natur neu geregelt werden sollte, zeigt sich die Parteicouleur wieder deutlich. Total 35 Prozent aller Befragten finden, es brauche grundlegende Rechte für die Natur. Von den Personen, die sich als Grüne einordnen, haben 53 Prozent diese Antwort gewählt, bei der SP sind es 48.

28 Prozent total haben geantwortet: «Naturschutz ja, solange das den Bau von Windparks und Wasserkraftwerken nicht behindert.» Am wenigsten Zuspruch bekam diese Antwortmöglichkeit von den Grünen mit 11 Prozent. Am meisten von der GLP (48), der Mitte (40) und der FDP (37).

Der SVP zuordnen würden sich wiederum die meisten der Menschen, die geantwortet haben, es sei jetzt schon zu viel geregelt.

Die Verantwortung der Einzelnen

«Mir ist am wichtigsten, dass Land ...», wurde gefragt und verschiedene Antwortmöglichkeiten wurden geboten. Zwei Drittel vervollständigen den Satz mit «... klarer aufgeteilt wird in Zonen für den Menschen und Zonen für die Natur». 13 Prozent beenden den Satz mit «... steuerfrei vererbt werden kann».

Zum Schluss die Frage: Wer soll in erster Linie Verantwortung zur Bekämpfung des Klimawandels übernehmen? 28 Prozent finden, das müssten Politik und Wirtschaft tun. Ganze 72 Prozent hingegen sind der Meinung, die Verantwortung liege bei jedem einzelnen Menschen.