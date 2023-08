Lenzburg Stapferhaus verlängert Ausstellung: Schon 60’000 Besucherinnen und Besucher in den letzten zehn Monaten «Natur. Und wir?» wird nicht bis Ende Oktober 2023, sondern bis Ende Juni 2024 zu sehen sein.

Statt bis Ende Oktober wird «Natur. Und wir?» bis Ende Juni 2024 zu sehen sein. Bild: Mathias Förster

Es sind die wirklich grossen Fragen und Themen, denen die Ausstellung «Natur. Und wir?» im Stapferhaus nachgeht. «Wir reisen in die Berge und machen Ferien am Meer, wir geniessen das schöne Sommerwetter, fürchten uns aber zunehmend auch vor Hitzewellen und Starkniederschlägen», schreibt das prämierte Ausstellungshaus gleich beim Bahnhof Lenzburg in einer Medienmitteilung. Und weiter: Die Ausstellung gebe keine einfachen Antworten, sondern lade die Besucherinnen und Besucher dazu ein, «selbst Position zu beziehen und das eigene Verhältnis zur Natur spielerisch zu erkunden.»

Das kommt offenbar richtig gut an. In den ersten knapp zehn Monaten Laufzeit haben 60’000 Personen die Ausstellung besucht. «Menschen aus verschiedenen Generationen, Laien und Fachpersonen sowie viele Schulklassen und Erwachsenengruppen aus der ganzen Schweiz», wie das Stapferhaus weiter schreibt. Deshalb werde die Ausstellung verlängert. Ursprünglich wäre sie Ende Oktober fertig gewesen, nun läuft sie bis am 30. Juni 2024. Bereits die letzte Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entdecken» wurde um einige Monate verlängert – trotz Pandemie war auch sie sehr gut besucht gewesen.

Gesprächsreihe auch als Podcast

Weiterhin stattfinden wird die Gesprächsreihe «Natur. Und jetzt?». Einmal im Monat geben Fachleute Einblick in ihre Auseinandersetzung mit der Natur. Den Auftakt machte die Frage nach einer besonderen Beziehung, «Gefährten: Was können wir von unseren Hunden lernen?» war der Titel der Veranstaltung.

Wer nicht live dabei sein konnte kann den Podcast dazu nachhören; zu dieser und anderen bisherigen Gesprächsveranstaltungen im Stapferhaus (stapferhaus.ch/natur/und-jetzt/). Das nächste Gespräch dreht sich um das Thema «Klimawandel: Wie mit Kindern darüber reden?» und findet am 3. September 2023 statt.