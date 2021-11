Lenzburg Stadtrat will Musiklehrpersonen selbst anstellen: Darüber entscheidet der Einwohnerrat am 3. Dezember Der Lenzburger Einwohnerrat entscheidet am 3. Dezember über das neue Musikschulreglement, das auch den Beitritt von Ammerswil vorsieht. Zudem fielen zwei Kreditabrechnungen schlechter aus als erwartet.

Am 3. Dezember entscheidet der Lenzburger Einwohnerrat über das neue Musikschulreglement. (Archivbild) Ralph Ribi

Im Sommer äusserte die Gemeinde Ammerswil den Wunsch, die Lenzburger Musikschule solle wie die Kinder aus Othmarsingen (seit 2014) per 2022 auch jene aus Ammerswil aufnehmen. Mit dem geltenden Musikschulreglement kann die Gemeinde kein eigenes Angebot aufrechterhalten. «Dieses muss durch die musikinteressierte Jugend so oder so in Lenzburg bezogen werden», hiess es.

Der Unterricht kostet zwar überall 1250 Franken (halbe Lektion, pro Semester) – jedoch übernimmt die Gemeinde Ammerswil davon mit 600 Franken ganze 130 Franken weniger als in Othmarsingen und Lenzburg, die 730 Franken übernehmen. Den Rest zahlen die Eltern.

Diese Ungleichheit soll angepasst werden: Am 3. Dezember entscheidet der Lenzburger Einwohnerrat über das neue Musikschulreglement. Zudem sollen neu auch Erwachsene die Musikschule zu diesem Tarif besuchen können. Dies entspreche einem Bedürfnis und erhöhe die Attraktivität der Musikschule.

Daneben soll es weitere Änderungen im Musikschul- und anderen Reglementen geben. Es geht vor allem um die Leitung: Da per 2022 im ganzen Kanton die Schulpflege aufgelöst wird, gehen deren Aufgaben an den Stadtrat. In Lenzburg hat sich dieser gegen eine ständige Schulkommission (im Unterschied zur Schulpflege nicht vom Stimmvolk, ­sondern vom Stadtrat gewählt) entschieden (AZ vom 8. 7.).

Aber es soll bei Bedarf projektbezogene Kommissionen geben. Der Stadtrat wolle damit «eine möglichst schlanke Führung der Schule aus einer Hand ermöglichen», so eine ­Medienmitteilung. Wie von der Schulpflege empfohlen, wird an der Schulleitungskonferenz als operatives Führungs- und Vollzugsorgan festgehalten; der Stadtrat ist aber oberstes politisches Führungsorgan.

Gemäss Einwohnerratsvorlage gehen die operativen Aufgaben (die bisher die Schulpflege übernahm) in der Regel an die Schulleitung, strategische an die Gemeinderäte. Für die Musikschule bedeutet dies folgende Änderungen: Die Schulleitungskonferenz übernimmt das Finanzielle. Die Musikschulleitung wählt die Instrumentallehrpersonen aus und trifft die Entscheide, Elternbeiträge zu reduzieren oder zu erlassen (rund 10 Gesuche in der Höhe von etwa 10 000 Franken pro Jahr).

Der Stadtrat wählt die Musikschulleitung aus und legt die Lektionsdauer fest, dazu ist er Aufsichtsbehörde und Beschwerdeinstanz. Und zum Informationsaustausch gibt es einen neuen Ausschuss, der die bisherige Musikschulkommission ersetzt.

Malaga-Haus und Bushaltestellen wurden teurer

Auch zwei Kreditabrechnungen sind traktandiert. Die erste betrifft das Haus Malaga, das bis Mitte 2020 umgebaut und saniert wurde. Zum einen hatte der Einwohnerrat für den Umbau zur gemeinsamen Nutzung von Räumen durch Regional- und Kantonspolizei pauschal 235 000 Franken an die Investitionen des Kantons bewilligt.

Zum anderen hatte er 391 000 Franken für den Umbau und die Sanierung der alleinigen Räume der Regionalpolizei gesprochen (im Oktober abgeschlossen). Effektiv gekostet haben die Arbeiten aber gut 507 200 Franken – etwa, weil die Offerte nicht in allen Räumen Klimatisierung plante, dies aber «als notwendig erachtet» wurde und weil die Diskretion im Schalterbereich (mit zusätzlicher Türe) und der Schallschutz (mit Ersatz der Wand inklusive Türe) verbessert werden mussten.

Ebenfalls teurer wurde die Sanierung der Bushaltestellen Hypi-Platz und Poststrasse (515 100 statt 445 000 Franken), wobei sich der Bund noch mit 167 600 Franken beteiligen wird.

Dazu sind fünf Gesuche um das Gemeindebürgerrecht, zwei Antworten auf Anfragen und ein Zusatzkredit von 150 000 Franken für die Gesamtre­vision der Nutzungsplanung (AZ vom 9. 11.) traktandiert.