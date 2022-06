Lenzburg Stadtrat will Minikreisel im Lenzhard durch Kreuzung ersetzen – und die Trottoirs verlängern Das Kreiselregime am Knoten Hardstrasse/Fabrikstrasse wird heute oft ignoriert. Nun soll die Verkehrssituation angepasst und die Sicherheit für den Fussverkehr verbessert werden. Über den Kredit von 119'500 Franken entscheidet der Einwohnerrat.

Das Verkehrsregime beim heutigen Kreisel Hardstrasse/Fabrikstrasse (im Bild die Abzweigung nach links) soll komplett geändert werden. Auch ist über die Hardstrasse Ost (Abzweigung nach rechts) ein Fussgängerstreifen geplant. Google Streetview

Seit 1998 gibt es am Knoten Hardstrasse/Fabrikstrasse im Industriegebiet Lenzhard einen Kreisel. Das schreibt der Stadtrat in einer Vorlage an den Einwohnerrat für die Sitzung von morgen Donnerstag. Der Kreisel hat allerdings keine Mittelinsel und ist nur mit Farbe markiert; die Mitte des sogenannten Minikreisels bildet stattdessen ein ausgegossenes Betonrohr mit dem Signal «Kreiselverkehrsplatz».

Gemäss Vorlage gibt es beim Kreisel zwei Probleme: Erstens müssten Minikreisel normgemäss ein Durchfahren ohne Ablenkung verhindern, was hier aber nicht der Fall sei. Die meisten Fahrzeuge würden den Kreisel bewusst falsch als normale Kreuzung befahren und die Kreisfahrbahn nicht beachten. Und zweitens werde hier zu schnell gefahren – unter anderem eben wegen der fehlenden Ablenkung: «Aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeiten entstehen immer wieder kritische Situationen. Fussgängerinnen und Fussgänger empfinden das Überqueren der Hardstrasse als gefährlich.»

Mit dem Projekt – der Stadtrat beantragt im Einwohnerrat dafür einen Kredit von 119’500 Franken – soll nun die Verkehrsführung angepasst werden. Es ist bereits die zweite Vorlage zum Thema; die erste hatte der Einwohnerrat 2019 mit 24 zu 9 Stimmen zur Überarbeitung an den Stadtrat zurückgewiesen und ein umfassenderes Gesamtprojekt gefordert. Nun wurde eine Verkehrsstudie über das gesamte Industriegebiet erstellt.

Längere Trottoirs und neuer Fussgängerstreifen geplant

Dieses sieht vor, die Achse Süd/West (Ecke ABB) zu priorisieren. Dies sei die Hauptverkehrsrichtung für Lastwagen. Gleichzeitig soll die Achse Süd/Nord (von und nach Niederlenz) entschleunigt werden. Die beiden Einmündungen Hardstrasse Nord und Hardstrasse Ost werden mit «Kein Vortritt» (Haifischzähne) markiert. Saniert werden soll die Strasse nicht: Sie sei noch in einem ausreichenden Zustand, so die Vorlage.

Ausserdem ist geplant, den bestehenden Gehweg von der Hardstrasse auf die Parzelle der PAG Pump-Beton AG zu verlängern. Dort, auf der Hardstrasse Ost, ist zudem ein neuer Fussgängerstreifen geplant, mit dem die Strasse sicher überquert werden kann.