Lenzburg Stadtrat will Informatik auslagern, Geld sparen und die Verwaltung moderner ausstatten Mobile statt feste Geräte, betreut durch einen externen Anbieter und das Ganze günstiger als heute: Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat, die Informations- und Kommunikationstechnik auszulagern.

Die Stadtverwaltung soll moderner werden – und vor allem mobiler. Eva Wanner

18 Notebooks stehen 136 stationären Arbeitsgeräten und 211 Monitoren gegenüber. Dies in der gesamten Stadtverwaltung, mit Ausnahme der Regionalschule Lenzburg-Ammerswil, der Regionalpolizei Lenzburg sowie der Zivilschutzorganisation Lenzburg-Seetal. Was leicht verstaubt klingt, soll sich nun ändern, wenn es nach dem Stadtrat geht. Er will die Zuständigkeit für die ICT (Informations- und Kommunikationstechnik) auslagern oder wie es im Antrag an den Einwohnerrat auf Neudeutsch heisst: outsourcen. Im Zuge dessen sollen die stationären Arbeitsgeräte durch mobile ersetzt werden.

Die ICT-Infrastruktur besteht heute aus vier physischen und 47 virtuellen Servern, ist dem Antrag zu entnehmen, über den der Einwohnerrat an der nächsten Sitzung vom 27. Oktober abstimmt. Sie habe sich in der Vergangenheit zwar bewährt, stosse aber auf mehreren Ebenen an ihre Grenzen. Es stelle sich ausserdem die Frage nach der «Wirtschaftlichkeit beim Betrieb einer Inhouse-Lösung», heisst es weiter.

Eine Projektgruppe, bestehend aus Vizeammann Andreas Schmid, Verwaltungsleiter Peter Baumli, Leiter Informatik Mario Böhler sowie dem bisherigen externen Mandatsleiter habe deshalb eine ICT-Strategie 2022–2024 erarbeitet, die der Stadtrat bereits im Dezember des vergangenen Jahres verabschiedet hat. Demnach soll die ICT künftig nicht mehr physisch und vor Ort betreut werden, sondern in der Cloud, also virtuell, und durch einen externen Anbieter. Vorteil sei unter anderem, dass die technische Verantwortung damit beim externen Anbieter liege – das schränke aber auch die Flexibilität ein.

Die Kosten sollen deutlich sinken

Nach einem mehrstufigen Beschaffungsverfahren fiel die Entscheidung auf die Abraxas Informatik AG. Sie betreue bereits 185 Gemeinden und habe deshalb vertiefte Branchenkenntnisse, heisst es im Antrag. Weiter spreche für die Firma, dass sie als einzige auf Anhieb alle Kosten transparent ausgewiesen habe.

Diese wiederum betragen: einen einmaligen Betrag von 285'000 Franken, die eben der Einwohnerrat genehmigen soll, sowie rund 355'000 Franken jährlich. Die bestehende Infrastruktur werde durch Mietgeräte ersetzt und könne verkauft werden, es wird mit Einnahmen von über 100'000 Franken gerechnet. Alles zusammen geht der Stadtrat davon aus, dass über die kommenden vier Jahre rund 1,6 Millionen Franken fällig werden. Demgegenüber stehen die heutigen Kosten von über einer halben Million Franken jährlich oder über zwei Millionen über vier Jahre. Sprich: Über diesen Zeitraum gesehen beträgt das Sparpotenzial rund 550'000 Franken.