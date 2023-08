Lenzburg Stadtrat und Energieversorgerin erachten halbe Million Franken für Elektrizität als angemessen Das Konzessionsreglement ist ein Thema im Lenzburger Einwohnerrat. Das ist der Grund.

Für die Nutzung des öffentlichen Grunds für die Stromleitungen erhebt die Stadt Lenzburg eine Konzessionsgebühr. Symbolbild: Stefan Kaiser

Der Lenzburger Einwohnerrat muss das Konzessionsreglement beschliessen. In diesem geht es um die Abgabe, die von der Energieversorgerin SWL Energie AG zu leisten ist für die Nutzung des öffentlichen Grunds für die Stromleitungen.

Warum aber kommt diese Vorlage zum jetzigen Zeitpunkt – über 20 Jahre nach der Gründung der SWL Energie AG und nach Abschluss des entsprechenden Konzessionsvertrags? Und was ändert sich?

Vertrag entspricht nicht mehr den Anforderungen

Grund sind mehrere Leitentscheide des Bundesgerichts, führt der Stadtrat in der Botschaft zur Einwohnerratssitzung vom Donnerstag, 14. September, aus. Die Anforderungen an die Rechtsgrundlage für Konzessionen hätten sich erhöht.

Stadtrat und SWL Energie AG gingen im Herbst 2022 über die Bücher, um dieser Entwicklung «proaktiv» Rechnung zu tragen. Sie hätten die bestehenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Konzessionsgebühren, Netzanschlussgebühren und Netzkostenbeiträgen überprüft. Dabei habe sich gezeigt, dass der Konzessionsvertrag nicht mehr den aktuellen Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entspreche.

Keine Abgaben auf den übrigen Leitungsnetzen

Der Stadtrat will nun die geforderten gesetzlichen Grundlagen für die Konzessionsabgabe schaffen. Eine Erhöhung – beziehungsweise Mehrbelastung der Endkundschaft – sei nicht vorgesehen. Nach wie vor soll die Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung 500’000 Franken betragen. Der Stadtrat sowie die SWL Energie AG erachten diesen Betrag als angemessen, ist in der Botschaft an den Einwohnerrat festgehalten. Zusätzlich zur Konzessionsabgabe an die Stadt entrichte die SWL Energie AG eine Dividende sowie eine marktübliche Miete für das Werkhof-/Bürogebäude.

Die aktuelle Abgabe der Endkundschaft von 0,65 Rappen/kWh wird ebenfalls beibehalten. Im Reglement wird eine Bandbreite von 0,55 und 0,7 Rappen/kWh festgeschrieben. «Da die Konzessionsabgabe auf die Endverbraucherinnen und Endverbraucher abgewälzt wird, wird diese wie bisher auf die kWh verteilt und bleibt somit abhängig vom Verbrauch», führt der Stadtrat aus.

Für das Gas- und Fernwärmenetz im öffentlichen Grund müssen aktuell keine Konzessionsabgaben entrichtet werden. Daran soll sich vorderhand nicht ändern. Mit dieser Thematik will sich der Stadtrat erst vertieft auseinandersetzen, wenn die Klimastrategie von Lenzburg und weitere Entscheidungsgrundlagen vorliegen