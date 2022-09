Lenzburg Stadtammann Mosimann zum neuen Kunstrasenfeld: «Die Ehrenrunde bei der Planung hat sich gelohnt» Nach mehreren Jahren Planungszeit konnte am Samstag das neue Kunstrasenfeld auf der Sportanlage Wilmatten in Lenzburg eingeweiht werden.

Mike Barth, links, Co-Präsident des FC Lenzburg, freut sich, einen Check über 50'000 Franken an Stadtammann Daniel Mosimann übergeben zu können. Sibylle Haltiner

«Wir haben eine der schönsten Sportanlagen im Aargau, ein richtiges Naturstadion», schwärmte Stadtammann Daniel Mosimann am Samstagmorgen anlässlich der Einweihung des neuen Kunstrasenfeldes in der Sportanlage Wilmatten. «Sie ist etwas in die Jahre gekommen, doch dank eines intensiven Unterhalts immer noch in gutem Zustand.» Der Einbau eines Kunstrasenfeldes ist dabei ein wichtiger Baustein.

Stadtammann spielte den Anstoss

Die E-Junioren des FC Lenzburg durften am Samstagmorgen das neue Feld einweihen, Stadtammann Daniel Mosimann spielte den Anstoss zum Match gegen den FC Mutschellen. Vorher ging er kurz auf die Entstehungsgeschichte des Kunstrasenplatzes ein. Die ersten Abklärungen fanden bereits 2014 statt, 2019 kam es zu einer öffentlichen Diskussion, die auch die Lage der Sportanlage im sensiblen Naherholungsgebiet des Aabachs berücksichtigte. Ein erster Kredit belief sich auf 1,35 Millionen Franken, dieser musste dann allerdings auf 1,94 Millionen aufgestockt werden. «Die Ehrenrunde bei der Planung, obwohl schmerzhaft für den Fussballklub, hat sich gelohnt», erklärte Mosimann überzeugt. «Wir haben auch für den Spielplatz eine Verbesserung erzielt und etwas Gutes für die ganze Region erstellt.»

Da das sanierte Fussballfeld auch für Spiele der 1. Liga zugelassen sein soll, musste der Zuschauerraum vergrössert werden, was zum Teil auf Kosten des Spielplatzes ging. «Aber die Qualität eines Spielplatzes hängt nicht nur von seiner Grösse ab und wir konnten bei der zweiten Planungsrunde für alle eine gute Lösung erreichen», bestätigte der Stadtammann.

Das Kunstrasenfeld eröffnet dem FC Lenzburg neue Trainingsmöglichkeiten. «Im Winter mussten wir bisher jeweils weit fahren, um auf einem Spielfeld trainieren zu können», erklärte Ueli Bruder, Co-Präsident des Fussballklubs. Nun können auch die Vorbereitungstrainings in der heimischen Wilmatten abgehalten werden. Sollte zudem einmal das Hauptfeld zu nass zum Spielen sein, kann auf den Kunstrasen ausgewichen werden. Da der Fussballklub viel von der Investition der Stadt in das neue Spielfeld profitiert, hat er fleissig Gelder gesammelt und so konnten die beiden Co-Präsidenten Ueli Bruder und Mike Barth einen Check über 50'000 Franken als Beitrag an das Kunstrasenfeld an Stadtammann Daniel Mosimann übergeben.

Moderne Technik für reibungslosen Spielbetrieb

Die Bauphase des Kunstrasenfeldes dauerte von April bis letzte Woche und neben dem neuen Boden wurde auch die Beleuchtung erneuert. Die Tore sind nun mit Wägelchen ausgerüstet und können mit wenig Aufwand verschoben werden. Mit in den Boden eingelassenen Wasserdüsen wird der Rasen bewässert, was nicht nur den Kunststoff geschmeidig hält, sondern auch die Verletzungsgefahr der Spieler verringert, da sich das Spielfeld dadurch nicht übermässig aufheizt. Um den Anforderungen des Umweltschutzes zu entsprechen, enthält der Unterbau kein Granulat.

Die Arbeiten an der Sportanlage Wilmatten gehen nun weiter. Vor den Sommerferien genehmigte der Einwohnerrat Lenzburg die Sanierung des Garderobengebäudes und auch die Tribüne sowie die Leichtathletikanlage sollen in nächster Zeit renoviert werden.