Lenzburg Stadt erzielt Plus von 4,9 Millionen Franken: Die höheren Steuereinnahmen schenken kräftig ein, aber auch die Radarbussen Starkes Betriebsergebnis, exzellente Selbstfinanzierung, höheres Nettovermögen: Der Rechnungsabschluss 2022 in Lenzburg gibt Grund zur Freude. Aber: Es kommen einige hohe Investitionen auf die Stadt zu.

Bestens gelaunt: Vizeammann Andreas Schmid (rechts) und Marc Lindenmann, Leiter der Abteilung Finanzen, präsentieren den Rechnungsabschluss 2022. Bild: mhu

Strahlendes Lachen, sowohl bei Finanzminister Andreas Schmid als auch bei Marc Lindenmann, Leiter der Abteilung Finanzen: Die Rechnung 2022 in Lenzburg schloss mit einem Gewinn von 4,9 Mio. Franken ab – und damit um 4,2 Mio. Franken besser als budgetiert. Schmid und Lindenmann sprachen am Montagnachmittag an der Präsentation vor den Medien im Rathaus von einem hervorragenden Gesamtergebnis.

Anders als budgetiert fiel das Betriebsergebnis nicht negativ, sondern mit 1,2 Mio. Franken positiv aus. «An dieser Entwicklung dürfen wir Freude haben», stellte Schmid fest. Die Einkommens- und Vermögenssteuern von 32,1 Mio. Franken lagen über 2 Mio. Franken über den Erwartungen. Knapp über die Hälfte des Mehrertrags bei den Steuereinnahmen, hob Schmid hervor, stamme aus Nachträgen aus den Vorjahren.

Neues Gerät ermöglicht Front- und Heckmessung

Im Berichtsjahr gab es diverse kleinere Einsparungen beziehungsweise positive Abweichungen gegenüber dem Budget, zeigten Schmid und Lindenmann auf. Als grosse Abweichung bei der Regionalpolizei ins Auge sticht der Ertrag bei den Radarbussen, der mit 830’000 Franken um satte 49 Prozent über dem Budget lag – und dies, obwohl weniger Radarstunden verzeichnet wurden als im Jahr zuvor. Zurückzuführen sei dieser Umstand auf das neue Gerät, mit dem eine Front- und Heckmessung möglich sei, und damit eine Geschwindigkeitskontrolle in beide Fahrtrichtungen, erklärte Schmid.

Eingeschenkt haben weiter unter anderem der Beitrag von 320’000 Franken der Stiftung Dr. Hans Dietschi an den geleisteten Schlossunterhalt. Für einen Besucherrekord in der Badi und damit für ein Plus von 62’000 Franken sorgte der warme Sommer. Klar tiefer war nicht zuletzt der Nettoaufwand für die Sozialhilfe.

Höher ausgefallen sind auf der anderen Seite der Beitrag an die Pflegefinanzierung oder der Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften sowie der Schulliegenschaften. Bei diesen seien nach der Coronapandemie die Ansprüche gestiegen an die Reinigung, gab Schmid zu bedenken. Bei der Kinderbetreuung wurden mehr Familien subventioniert, was zu einem deutlichen Mehraufwand führte. Über dem Budget lag mit 220’000 Franken auch das Asylwesen.

Senkung des Steuerfusses ist kein Thema

Der Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen betrug 69,2 Mio. Franken. Budgetiert waren 64,9 Mio. Franken. Die Selbstfinanzierung lag mit 9,9 Mio. Franken um 4,3 Mio. Franken über dem Budget. Apropos: Statt 9,8 Mio. Franken, wie vorgesehen, wurden im vergangenen Jahr nur 6 Mio. Franken in die Gemeinde-Infrastruktur investiert. Dieses Jahr werde das Bild ein anderes sein, gab Lindenmann zu bedenken. Die Arbeiten an Bahnhofstrasse, Schulhaus Mühlematt oder Feuerwehrgebäude seien angepackt worden, die Kredite für die Sanierung von Rathaus und Bleiche seien ebenfalls bewilligt. Auch stehe der Ersatz der Strassenreinigungsmaschine an. Kurz: «Dieses Jahr wird investiert», so Lindenmann.

Das Nettovermögen der Stadt stieg von 3,5 Mio. Franken auf 7,5 Mio. Franken an, was 668 Franken pro Einwohner entspricht. Dieser Aufbau bilde eine gute Grundlage und gebe mit Blick auf den vollen Aufgaben- und Finanzplan etwas Luft, hielt Schmid fest. Als Stichworte nannte er die Projekte Bahnhof, Schulraum und Strassenbau, die einschenken werden. Eine Senkung des Steuerfusses von derzeit 105 Prozent, antwortete er denn auch auf die entsprechende Frage, wäre nicht seriös.