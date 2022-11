Lenzburg Sie leisten einen Beitrag an einen attraktiven Arbeits- und Wohnort Das Gloria Coworking Lenzburg spannt neu mit der Kindertagesstätte Wundergarten zusammen.

Martina Rodriguez, Leiterin der Kita Wundergarten (rechts), mit Mira und Anastasiia Martakis von Gloria Coworking. Zvg / Aargauer Zeitung

Das Gloria Coworking Lenzburg und die Kindertagesstätte Wundergarten gehen eine Partnerschaft ein. Die beiden Institutionen ergänzen sich ideal und leisten damit einen Beitrag an einen attraktiven Arbeits- und Wohnort Lenzburg und Region, steht in einer Medienmit­teilung.

Das Gloria Coworking bietet ein Abonnement an, das Coworking und Kinderbetreuung kombiniert. Die Eltern können tagsüber in den Coworking Space kommen und ablenkungsfrei arbeiten, während sie wissen, dass ihre Kinder in der Nähe sind und von einem Expertenteam betreut werden und einen spannenden Tag erleben, wird in der Medienmitteilung weiter ausgeführt.

Die Kita Wundergarten betreibt mehrere Standorte im Aargau, die alle mit dem Coworking Space in Lenzburg kombiniert werden können. Weitere Informationen sind zu finden unter www.glorialenzburg.ch/kinderbetreuung/ (az)