Lenzburg Sie können marschieren, schiessen und haben ein Kader: Die Kadetten sind bereit für das Manöver Bei der Kaderwahl am Mittwochnachmittag setzte sich Nico Erne gegen anderen Anwärterinnen und Anwärter durch. Er darf die Kadetten dieses Jahr als Hauptmann ins Freischarenmanöver am Jugendfest führen.

Die Kadetten marschieren auf zur Verkündung des Kaders. Eva Wanner

Kanonen- und Gewehrschüsse fallen, Befehle im entsprechenden Ton werden erteilt, es wird im Gleichschritt und mit stampfenden Schritten vorwärts marschiert. Es ist laut auf der Schützenmatte. Bei all dem nicht hörbar und doch alles übertönend ist aber die Anspannung.

Kein Wunder: Es geht um viel. Denn hier marschieren die Kadetten, auf Befehl derer, die sich an diesem Mittwochnachmittag beweisen müssen; beweisen wollen. Hier und heute (also am Mittwochnachmittag) kommt aus, wer die Kadetten ins Manöver gegen die Freischaren führen wird.

Es geht um einen Platz im Kader. Eine solche Position bekommt man nirgends einfach so. Auch nicht bei den Kadetten in Lenzburg, die aus Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse bestehen.

Eva Wanner

Nico Erne wurde zum Hauptmann auserwählt

Nico Erne wurde zum Hauptmann der Kadetten ernannt. Eva Wanner

180 haben sich in diesem Jahr für das Corps gemeldet, 2018 waren es noch 250 gewesen. Vier Jahre, das seien in diesem Alter nun einmal eine lange Zeitspanne, sagt Carole Zwyssig-Kliem, Stabschefin der Kadetten. Man sei aber sehr zufrieden mit der Zahl der Teilnehmenden. «Und vor allem sind alle hoch motiviert!» Freischarencommissionspräsident Stefan Regli geht einig - und gibt bei der Verkündigung des Kaders eine ermutigende Prognose ab: Die Freischaren werden es schwierig haben.

Gegen sie anführen wird die Kadetten der Sekundarschüler Nico Erne aus Lenzburg. Dass er sich Säbel, Abzeichen und alles, was zum Hauptmann gehört, an- und umlegen darf, hat er sich hart erarbeitet.

So funktioniert die Kaderwahl

Und zwar auf mehreren Ebenen. Grundsätzlich für eine Kaderposition in Frage kommt, wer in der 8. oder 9. Klasse ist. Am Kaderwahl-Tag werden die Aspirantinnen und Aspiranten auf Herz und Nieren geprüft. Sie bekommen eine Exerzier-Aufgabe und müssen diese mit einem der sieben Züge erfüllen.

«Zug sechs, Halt!», schallte es da über die Schützenmatte, oder auch «in Viererkolonne richten!». Eine Expertengruppe, bestehend aus Ehrenfreischaren, Ausschuss (also Organisationskomitee), Stadtratsmitgliedern und Schulleitung, beäugt die Leistung kritisch. Sie tagt im Geheimen, um Hauptmann, Zugführer und die weiteren Kader auszuwählen. Und muss dabei noch etwas beachten: die Schulnoten. Diese machen die zweite Hälfte der Gesamtbewertung aus. Demokratisch gewählt wird hingegen der Fähnrich. Dieses Jahr ist das Samuel Furter.

Die Anspannung wird von Stolz und Erleichterung abgelöst. Bis es am Freitag am Manöver dann richtig gilt!