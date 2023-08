Lenzburg Sie kamen als Flüchtlinge: Hugenotten haben bis heute sichtbare Spuren hinterlassen An sechs Standorten in Schafisheim, Staufen und Lenzburg ist Näheres zu erfahren zu hugenottischen Familienschicksalen und geschichtlichen Zusammenhängen. Zum zehnjährigen Bestehen dieses Stationenwegs ist ein Festakt geplant.

Im Museum Burghalde Lenzburg – links das Burghaldenhaus – werden Themen wie Flüchtlingspolitik oder Kunsthandwerk der Hugenotten behandelt. Bild: mhu

Zehntausende müssen ihr Heimatland verlassen, nehmen einen beschwerlichen und gefährlichen Weg auf sich, suchen ihr Glück in der Fremde. Für die Dörfer und Städte in der Ferne sind die Herausforderungen gross: Können die benötigten Unterkünfte bereitgestellt werden, steht ausreichend Nahrung zur Verfügung, sind genügend Arbeit und Auskommen vorhanden? Die Rede ist nicht von Unruhen, Unterdrückung und Schicksalen der Gegenwart, sondern von der Flüchtlingswelle vor rund 300 Jahren – mit einem Ausmass, wie es die Schweiz bis dahin nicht gekannt hatte.

Damals wurden die französischen Protestanten, Hugenotten genannt, vom katholischen Adel unterdrückt. Unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV. wurden ihre Religion und ihre Gottesdienste verboten, wurden sie zu Ketzern erklärt. Führende Köpfe verloren ihr Leben, es setzte eine Massenflucht ein. Rund 45’000 Hugenotten zogen von Genf Richtung Schaffhausen durch die – sichere – Schweiz. Unser Land zählte damals nur rund 1,2 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner. Stark betroffen vom Flüchtlingsstrom war der Aargau. Auf einem 6,7 Kilometer langen Teilstück entlang der Fluchtroute – von Schafisheim über den Staufberg nach Lenzburg – ist vor genau zehn Jahren der Stationenweg «Auf den Spuren der Hugenotten» realisiert worden. An sechs Informationstafeln werden an den Schauplätzen die geschichtlichen Zusammenhänge erklärt.

Einige brachten es zu Ansehen, Einfluss und Reichtum

In zwei kleinen, feinen Ausstellungen im Schlössli Schafisheim und im Museum Burghalde Lenzburg wird das Wissen um das hugenottische Erbe vertieft, sind Objekte ausgestellt. Zwar konnte sich nur ein Teil der Flüchtlinge dauerhaft niederlassen. Diese hätten aber einen bedeutenden Beitrag zur hiesigen Wirtschaft und Kultur geleistet, sagen Museumsleiter Marc Philip Seidel und Stiftungsratspräsident Urs F. Meier auf einem kurzweiligen Rundgang durch die sorgfältig gestalteten Räumlichkeiten. Sie zeigen die Trouvaillen, darunter ein meisterhaft gefertigter Abendmahlskelch von 1713 und zwei Jagdschalen von Gold- und Silberschmied Jean Poulet oder ein raffiniert bedrucktes Taufkleid. Als geschickte Handwerker und gewiefte Geschäftsleute hätten es einige Familien zu Ansehen, Einfluss und Reichtum gebracht, erklären Seidel und Meier. «Wie heute haben die Einwanderer unser Leben massiv geprägt.»

Die Ausstellung im Museum Burghalde zeigt Objekte mit Bezug zur hugenottischen Geschichte im Aargau. Bild: mhu

Die in der Textilindustrie tätige Familie Brutel erwarb die Herrschaft Schafisheim mit Schloss, liess in der Nähe ein weiteres herrschaftliches Anwesen errichten. Dieses Brutel-Gut steht heute der Rudolf Steiner Schule Aargau zur Verfügung. Die Familie Ringier, ehemals Besitzerin der Burghalde, war ebenfalls hugenottischer Herkunft.

Ein Höhepunkt ist der Festgottesdienst

Das zehnjährige Bestehen des Stationenwegs wird am Samstag, 19. August, gefeiert unter dem Titel «Auf den Spuren der Hugenotten durch den Aargau». Höhepunkt ist der Festgottesdienst um 11.15 Uhr in der Kirche Staufberg mit einer Predigt auf Deutsch und Französisch, mit Musik und Grussworten. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten per E-Mail: museum.burghalde@lenzburg.ch oder per Telefon 062 891 66 70. Es wird ein Shuttleservice organisiert.

So präsentiert sich der Flyer zum Festakt. Bild: zvg

Zum Begleitprogramm gehört eine gemeinsame, leichte Wanderung von Schafisheim auf den Staufberg und nach Lenzburg. Der Auftakt erfolgt um 8.15 Uhr beim Schlössli Schafisheim mit Kaffee und Zopf sowie einer Besichtigung der Pop-up-Ausstellung. Hugenottisches ist ebenfalls am Nachmittag ab 14.30 Uhr im Museum Burghalde Lenzburg zu erwarten. Gezeigt wird ein Dokumentarfilm und angeboten werden Kurzführungen zur Familie Ringier und zum Erbe der Hugenotten in Lenzburg.