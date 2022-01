Lenzburg Ex-Partnerin vor Gericht: Sie ist schuldig, ihre Ex-Frau beschimpft zu haben, bekommt aber keine Strafe Es war nicht der erste Streit, aber einer, der vor Gericht kam. Allerdings nur mit einer der beiden Ex-Partnerinnen, die darin involviert waren. Die andere ist untergetaucht, weil ihre Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist.

Nur die Beschuldigte erschien vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Ihre Ex-Partnerin, die sie angezeigt hatte, ist untergetaucht. Bild: Chris Iseli

Die Verhandlung dauerte noch nicht lange, da stieg schon das Gefühl auf: Es ist die falsche Frau, die auf der Anklagebank sitzt. Karin (alle Namen geändert), früher im Bezirk Lenzburg wohnhaft, musste sich wegen Tätlichkeiten und Beschimpfungen gegen Letícia verantworten, mit der sie in einer eingetragenen Partnerschaft gelebt hatte.

Letícia ist als Privatklägerin geführt und hätte am Mittwoch vor Bezirksgericht Lenzburg als Auskunftsperson aussagen sollen. Von der Frau fehlt aber jede Spur. Ihre Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz ist abgelaufen, man hat vergeblich versucht, sie per Handy und Mail zu erreichen und sie schliesslich ebenso erfolglos via Amtsblatt aufgeboten. Eine Befragung zu dem, was sich im April vor zwei Jahren ihrer Meinung nach zugetragen haben soll, war nicht möglich.

Ein Streit eskalierte innert Kürze

Karin hingegen schilderte die Abläufe, wie sie sie erlebt hat. Sie wollte in die ehemals gemeinsame Wohnung im Bezirk Lenzburg – die beiden waren damals schon getrennt –, um einige Möbel zu fotografieren, die sie verschenken wollte. Verkaufen hätte sie die Stücke wohl nicht mehr können, Letícia sei alkoholabhängig, habe der Umgebung keine Sorge getragen und exzessiv in der Wohnung geraucht. «Es war grusig.» Karin hatte sich an besagtem Tag rückversichert, dass ihre Ex-Partnerin nicht zu Hause sei, um Streit zu vermeiden.

Sie kam aber doch. «Sie kam rein wie eine Furie, nannte mich eine Nutte, wohl aus Eifersucht, weil ich mit einer Freundin da war. Sie beschimpfte mich, und ich sie dann halt auch.» Karin habe Letícia «Arschloch» und «Sau» genannt, «wenn Sie die Wohnung gesehen hätten, würden Sie verstehen, warum», sagte sie mit einem Anflug von Humor zu Gerichtspräsident Daniel Aeschbach. Ihre Ex-Partnerin habe einen Spiegel umgestossen, der zerbrach, daraufhin habe sie Letícia an den Schultern gepackt und geschüttelt, um zu ihr durchzudringen. Das gelang ihr nicht, Karin verliess die Wohnung.

«Man kann einen Hund so lange treten, bis er beisst»

Es war nicht der erste solche Vorfall. «Man kann einen Hund so lange treten, bis er beisst», sagte Karin. Letícia sei unter Alkoholeinfluss regelmässig ausgerastet. Karin hat einmal Strafanzeige erstattet, als Letícia bereits nach der Trennung betrunken um Mitternacht in die neue Wohnung von Karin stürmte, um nachzusehen, ob diese eine Frau bei sich hatte. Und in der Sache, in der sich Karin am Mittwoch zu verantworten hatte, hat auch sie selbst einen Strafantrag gegen ihre Ex-Partnerin gestellt. In beiden Verfahren habe sie aber nie etwas gehört.

Von Letícia schon; sie habe sie kürzlich einmal angerufen und habe ihr gesagt, die Polizei sei bei Verwandten gewesen, weil sie nach ihr suche. Wo sich ihre Ex-Frau aufhalte, wisse Karin aber nicht. «Ich bin froh, wenn ich sie nicht sehen muss.»

«Niemand wird gerne als Ringmuskel am Analkanal betitelt»

Karins Verteidiger betonte mehrfach, dass Letícia mit dem Nichterscheinen und keinerlei Reaktion auf die Verhandlung deutlich ihr Desinteresse gezeigt habe. Das Verfahren sei eigentlich einzustellen, seine Mandantin mindestens aber freizusprechen. Es sei in der Partnerschaft mehrfach zu Handgreiflichkeiten gekommen, aber immer von Letícia aus, wenn diese alkoholisiert gewesen war. Seine Mandantin habe sich, wie auch im vorliegenden Fall, zur Wehr gesetzt.

Ganz so kam es dann nicht. Karin wurde der Tätlichkeit frei-, aber der Beschimpfung schuldig gesprochen. Sie bleibt dennoch von einer Strafe und einem Strafregistereintrag verschont. Möglich ist das, weil das Gesetz besagt, dass ein Richter von einer Strafe absehen kann, wenn die Beschimpfung provoziert wird – oder aber, wenn eine Beschimpfung mit einer ebensolchen oder einer Tätlichkeit erwidert wird. «Sie haben ein seltenes Verhalten vor Gericht gezeigt. Sie waren ehrlich», sagte Aeschbach zu Karin, «Sie haben sich dabei aber auch selbst belastet. Niemand wird gerne als Ringmuskel am Analkanal betitelt.»

Was bleibt, sind viele schlechte Erinnerungen und Rechnungen. Karin muss die Hälfte der Verfahrenskosten, der Anklagegebühr und ihrer Verteidigung übernehmen, das sind rund 2300 Franken. Am Rande der Verhandlung sagte sie, sie fände das Urteil in Ordnung. Es ärgere sie nur, dass sie wegen Letícia nun noch mehr Geld ausgeben muss, als sie es über die Jahre sowieso schon getan hat.