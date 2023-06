Lenzburg Sie ist die erste Betriebsleiterin der Villa Sonnenberg Ab Anfang November werden die Türen des frisch sanierten Kultur-Gästehauses Villa Sonnenberg in Lenzburg offenstehen: für Anlässe, Tagungen und Übernachtungen.

Der Stiftungsrat hat Sibylle Dornbierer zur ersten Betriebsleiterin der Villa Sonnenberg gewählt. Bild: zvg

Die Villa Sonnenberg in Lenzburg bekommt mit Sibylle Dornbierer die erste Betriebsleiterin. Sie bereitet aktuell die Eröffnung im Herbst 2023 vor. Mit Sibylle Dornbierer gewinne der Sonnenberg eine Persönlichkeit mit langjähriger Führungserfahrung und breitem Erfahrungsschatz, hält der Stiftungsrat in einer Medienmitteilung fest. Als Sozialversicherungs-Fachfrau habe sie in der Privatwirtschaft verschiedene Führungspositionen wahrgenommen. Im vergangenen Jahr habe sie zudem wertvolle Erfahrungen in einer Non-Profit-Organisation gesammelt.

Das historische Baudenkmal Villa Sonnenberg wird aktuell umfassend saniert. Bild: zvg/Archiv

Sibylle Dornbierer lebt seit 20 Jahren in Lenzburg, ist verheiratet und hat einen Sohn. «Die Villa Sonnenberg mit ihrem verträumt-wilden Landschaftsgarten hat mich schon vor Jahren verzaubert», wird sie in der Medienmitteilung zitiert. Sie fühle sich privilegiert, die Zukunft mitgestalten zu dürfen.

Derzeit wird das Anwesen umfassend saniert. Ab dem 3. November stehen die Türen der frisch sanierten Villa Sonnenberg für Anlässe, Tagungen und Übernachtungen offen. Das Kultur-Gästehaus bietet komfortable Bed-and-Breakfast-Zimmer. Einen Monat vor Eröffnung, am 30. September und 1. Oktober, werden auf Anmeldung Hausbesichtigungen und -konzerte für die Öffentlichkeit angeboten. Zudem findet die Vernissage eines Kunst-Fotobuches über die Villa Sonnenberg statt.

Die Stiftung Villa Sonnenberg wurde 2021 von Christine von Arx gegründet mit dem Zweck, das historische Baudenkmal zu bewahren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. (mhu)