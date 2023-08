Lenzburg Sie bringen jede Ecke und jeden Winkel der Stadt zum Klingen und Pulsieren Zum 40-jährigen Bestehen der Musikalischen Begegnungen Lenzburg (MBL) ist Hochkarätiges zu erwarten vom 25. August bis 10. September. «Mit allen Wassern gewaschen», lautet das Motto.

In der Lenzburger Altstadt ertönen wieder vielfältige Klänge. Das Bild aus dem Jahr 2019 zeigt die Alphorngruppe HornUp aus Staufen. Bild: Sibylle Haltiner

Stets faszinierend und farbig, immer wieder auch überraschend und unkonventionell: Die Musikalischen Begegnungen Lenzburg (MBL) sind einzigartig in ihrer Form – seit 40 Jahren mittlerweile.

Das Festival ist klein und fein geblieben, so die Organisatoren, die Programmierung innovativ. Auch in der aktuellen Ausgabe, die unter dem Motto «Mit allen Wassern gewaschen» steht. «Wir bieten exklusive Konzerte an, die es in dieser Form wohl nur in Lenzburg gibt», sagt Vorstandsmitglied Daniel Schaerer, der zusammen mit Andrea Hofstetter für die musikalische Leitung verantwortlich ist.

Herausragende Stimmen und unvergessliche Melodien

Der Auftakt erfolgt am Freitagabend, 25. August, mit dem Musiktheater-Eröffnungskonzert mit dem Comedian-Harmonists-Ensemble des Theaters Rigiblick. Auf Schloss Lenzburg wird ein wahres Erlebnis versprochen mit herausragenden Stimmen und unvergesslichen Melodien. Auch in den folgenden Tagen fliessen die Klänge, so die Organisatoren.

Am Samstagnachmittag, 26. August, bringen Chöre und Ensembles aus der Region jede Ecke und jeden Winkel der Lenzburger Altstadt zum Klingen und Pulsieren. Am Sonntagabend treffen traditionelle Klänge auf frische Eigenkompositionen in einmaliger Atmosphäre beim Fünfweiher – mit dem Hornroh Modern Alphorn Quartet. Im romantischen Müllerhaus wiederum erwartet Franz Schuberts intimer Liederzyklus «Die schöne Müllerin» das Publikum für einmal mit Gitarrenbegleitung am 29. und 31. August. Les Passions de l’Âme lassen am 3. September im Rittersaal ein musikalisches Grossgewitter entstehen. Die herausragenden Musikerinnen und Musiker des Berner Barockorchesters, so die Ankündigung, werden mit Klimaforscher Dr. Erich Fischer ordentlich einheizen.

Im Stapferhaus erleben die Zuhörerinnen und Zuhörer am 7. September einen feinsinnigen Kammermusikabend rund um Töru Takemitsus Werk «Toward the Sea» samt von Schauspieler Walter Küng eindrucksvoll vorgetragenen Texten. Als Abschluss am Sonntag, 10. September, lädt das Kammermusikensemble des Argovia Philharmonic die ganze Familie ein zu den spannenden Erlebnissen von «Prinz Blub und der Meerjungfrau», im Alten Gemeindesaal.

Es gibt auch valable Schlechtwettervarianten

«Unser Festival ist sehr vielseitig, da ist für jede und jeden etwas dabei», fasst Vorstandsmitglied Schaerer zusammen. Besonders stolz seien die Organisatoren, mit dem Comedian-Harmonists-Ensemble und dem international renommierten Orchester Les Passions de l‘Âme zwei Schweizer Spitzenformationen verpflichtet zu haben. Die beiden Konzerte auf dem Schloss seien im Hinblick auf das Jubiläum der Musikalischen Begegnungen Lenzburg denn auch besonders hochkarätig.

«Wir freuen uns auf alle Konzerte und sind nicht zuletzt auf die Wetterentwicklung gespannt, da am Wochenende zwei Open-Air-Veranstaltungen anstehen», fasst Schaerer zusammen. Für beide gebe es aber auch valable Schlechtwettervarianten, stellt er fest und fügt mit einem Augenzwinkern an: «Schliesslich sind wir ‹mit allen Wassern gewaschen›.»