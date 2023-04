Lenzburg Schüler-Theatergruppe bringt Nachbarschaftsstreit auf die Bühne 21 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Lenzburg proben seit dieser Woche intensiv ihr neues Stück «ChaHuus pur!». Erzählt werden Geschichten aus der Nachbarschaft. Am Samstag feiert die Theatergruppe Premiere.

Probebesprechung: Nicole Koch und Giudo Siegenthaler geben der Theatergruppe Regieanweisungen. Bild: Kim Wyttenbach

Alle gehen auf ihre Position, das Saallicht erlischt, auf der Bühne erscheinen zwei gegenüberliegende Hausfassaden. Im Fenster links steht Samuel, er ist gerade zu seinem Vater gezogen. Rechts schaut Jasmin aus dem Fenster, sie lebt schon ihr ganzes Leben in dieser Nachbarschaft. Die beiden kommen ins Gespräch. Jasmin verrät Samuel, in was für einem schwierigen Quartier er gelandet ist.

In «ChaHuus pur» wird das Zusammenleben unter Nachbarn beleuchtet: Es ist geprägt von Streitereien, Misstrauen und Missgunst. Als ein mysteriöser Koffer auftaucht, drohen die brodelnden Konflikte zu eskalieren. «Wir erzählen alltägliche Nachbarschaftsgeschichten. Dabei bedienen wir uns gewisser Klischees, überraschen aber gleichzeitig mit ausgefallenen Handlungen», beschreibt Nicole Koch das Stück.

Die Theaterlehrerin hat zusammen mit ihrem Kollegen Guido Siegenthaler und 21 Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Lenzburg letzten Herbst mit dem Theaterprojekt begonnen: «Klassische Theaterstücke bieten oftmals nicht so viele Rollen an. Damit wir allen die Möglichkeit geben konnten auf der Bühne zu stehen, haben wir das Skript selber geschrieben.» Die Theatergruppe traf sich einmal in der Woche, um gemeinsam das Theaterstück zu entwickeln. «Die Schüler warfen immer wieder neue Ideen in die Runde und diese probierten wir dann aus», sagt Koch. Auch das Bühnenbild haben die Schülerinnen und Schüler selbst gestaltet und gebaut.

Das Saallicht geht wieder an – Probebesprechung. Seit Montag probt die Theatergruppe von morgens bis abends. Am kommenden Samstag findet die Premiere statt: um 20 Uhr im Oberstufenzentrum Lenzhard. Das Stück wird insgesamt fünfmal aufgeführt: am 29. und 30. April und am 2.,3. und 5. Mai.