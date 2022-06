Lenzburg Sanierung der Ringstrasse Nord wird früher fertig als geplant Die 5. und 6. Etappe der Sanierung wird wohl schon Mitte September abgeschlossen sein. Für den Bau wurden 1,3 Millionen Franken bewilligt. Für die Langlebigkeit wird der Kreisel in zweischichtiger Betonbauweise umgesetzt.

Auf der Baustelle, von links: Planer der Scheidegger + Partner AG Patrick Hochstrasser, Lenzburgs Abteilungsleiter Tiefbau und Verkehr Christian Brenner, Projektleiter Tiefbau und Verkehr Daniel Taubert und Projektleiter der Implenia AG Marco Göppert. Valérie Jost

«Wir liegen vor dem ursprünglichen Zeitplan», sagte Daniel Taubert, Projektleiter Tiefbau und Verkehr bei der Stadt Lenzburg, an der gestrigen Baustellenbesichtigung. Seit Ende Februar werden an der Ringstrasse Nord die fünfte und die sechste Sanierungsetappe umgesetzt, zwischen der SBB-Unterführung und dem Kreisel an der Einmündung Hardstrasse. Ganz fertig sein will man Mitte September, ursprünglich geplant gewesen wäre Ende Jahr.

«Wir hatten Glück mit dem Wetter, zudem sind die Mitarbeitenden gut organisiert und arbeiten speditiv», so Taubert. Momentan wird der Beton – total sind es Taubert zufolge rund 300 Kubikmeter – in Handarbeit eingebaut. Aufgrund der hohen Temperaturen findet dies aktuell nur in den Morgenstunden statt: «Ansonsten besteht das Risiko, dass der Beton schon vor Arbeitsabschluss abbindet. Das sähe man der Oberfläche stark an», so Implenia-Projektleiter Marco Göppert.

Der Kreiselbelag sei durch den vielen Schwerverkehr – den unter anderem die umliegenden Firmen generieren – stark beansprucht, so Abteilungsleiter Tiefbau und Verkehr Christian Brenner. «Deshalb haben wir uns nun für eine zweischichtige Betonbauweise entschieden, welche die Schäden durch Abrieb verringert.» Die zweite Betonschicht sei zudem wegen ihrer Oberfläche vergleichbar mit einem lärmarmen Belag.

Der vom Einwohnerrat bewilligte Baukredit beträgt 1’319’000 Franken. Finanziell sei man ebenfalls auf Kurs, so Daniel Taubert: «Wir werden den Kredit voraussichtlich nicht überschreiten.» Dies, obwohl zusätzlicher Belag in der SBB-Unterführung saniert wird, für 94'000 Franken mehr (die vom Stadtrat nachträglich bewilligt wurden) als ursprünglich geplant. «Das Einhalten des Kredits trotz der zusätzlichen Arbeiten war dank guter Offerten möglich», erklärt Taubert.

Welchen Schmuck der Kreisel erhält, ist gemäss Christian Brenner noch nicht definiert. «Wir wollen zuerst abwarten, wie oft Lastwagen über den äusseren Belag des neuen Kreisels fahren. Bis dann füllen wir ihn mit Kies auf.» Man tendiere jedoch momentan zu einer einfachen Bepflanzung.