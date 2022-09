Lenzburg Ruhe oder Action? Zur Waldnutzung sind 213 neue Ideen eingegangen Was gefällt am Lenzburger Wald? Was fehlt? Was stört? Diesen Sommer haben sich die aktiven Nutzerinnen und Nutzer digital in die öffentliche Diskussion einbringen können. Der Stadtrat und die Ortsgemeinde haben jetzt eine Basis, um mögliche Änderungen vorzunehmen – und sagen, wie es weitergeht.

Der Fünfweiher im Wald von Lenzburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Valérie Jost (31. Mai 2022)

Einige geniessen auf einem gemütlichen Spaziergang die Natur und hängen ihren Gedanken nach, suchen – mit dem Hund an der Seite – Entspannung und Entschleunigung. Einige treffen sich mit Freunden am Feuer, bräteln eine Cervelat. Andere wiederum lüften den Kopf auf einer Joggingrunde.

Wälder sind wichtige und beliebte Erholungsräume, ein Grossteil der Bevölkerung schätzt die regelmässigen Besuche. Nur: Die rege Nutzung kann zu Interessenskonflikten führen.

Eingesetzt wurde die App Citizen Talk

Im Lenzburger Wald sind die Besucherinnen und Besucher deshalb gefragt worden, was ihnen wichtig ist. Ruhe oder Action, Sitzbänke oder Bike-Trails, lautete etwa die Frage. Was gefällt, was fehlt, was stört? Um die Meinungen über die Zukunft des Waldes abzuholen, die Bedürfnisse der aktiven Nutzerinnen und Nutzer aufzunehmen, ist ein digitaler öffentlicher Dialog lanciert worden diesen Sommer. Aufgestellt wurden Infotafeln an den Waldzugängen mit QR-Codes. Diese konnten mit dem Handy gescannt werden, um an der Umfrage teilzunehmen.

Während vier Wochen kam die App Citizen Talk zum Einsatz. Diese wurde entwickelt vom Tech-Start-up Crowdcoach AG zusammen mit der Ostschweizer Fachhochschule (OST) sowie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

«Eine breite und unabhängige Einsicht gewonnen»

«Der Schwarmdialog stiess auf grosses Interesse und die Resultate dienen der Stadt als Basis, mögliche Änderungen vorzunehmen», heisst es jetzt in einer Medienmitteilung. Eingegangen sind insgesamt 213 neue Ideen sowie 11'521 sogenannte Abstimmungsduelle mit Zweierauswahlen. Aus den vorliegenden Ergebnissen lässt sich laut Medienmitteilung herauslesen, wie sich die Teilnehmenden die Entwicklung des Lenzburger Waldes vorstellen.

«Wir haben eine breite und unabhängige Einsicht gewonnen, wie die Bevölkerung den Wald heute nutzt und wie sie ihn in Zukunft nutzen möchte und damit eine sehr gute Grundlage für die weitere politische Diskussion», wird Vizeammann Andreas Schmid in der Medienmitteilung zitiert. Er sieht sich bestätigt, ein «innovatives Experiment» gewagt zu haben.

Wie es in Zukunft konkret weitergeht, werden der Stadtrat sowie die Ortsgemeinde als Eigentümerin der mehr als 600 Hektaren Waldfläche basierend auf den detaillierten Auswertungen des digitalen Meinungsbildungsprozesses erörtern. Anders gesagt: In einem nächsten Schritt, sagt Schmid auf Nachfrage, wird sich der Stadtrat vertieft mit den inhaltlichen Aussagen aus dem digitalen Dialog auseinandersetzen und einen Entscheid fällen zum weiteren Vorgehen.

Ziel sei es, ein Freizeitnutzungskonzept für den Lenzburger Wald zu erstellen. In welcher Form dies geschieht – denkbar sind die Gründung einer Arbeitsgruppe und die Durchführung eines Mitwirkungsverfahrens – sei derzeit noch offen.