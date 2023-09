Lenzburg Risse und Schlaglöcher: Die Marktmattenstrasse muss saniert werden Die Erneuerung der Marktmattenstrasse Nord für 340’000 Franken ist ein Thema im Lenzburger Einwohnerrat.

Die Parkplätze entlang der Strasse tragen zur Verkehrsberuhigung bei. Bild: Google Streetview

Zahlreiche Risse prägen das Erscheinungsbild. Der Belag der Marktmattenstrasse Nord befindet sich in einem schlechten Zustand und ist dringend sanierungsbedürftig, stellt der Stadtrat Lenzburg fest. An verschiedenen Stellen könne Wasser in die Fundation eindringen und insbesondere im Winter zu Schäden führen. Auch die Randabschlüsse, vor allem bei den Zufahrten zu den einzelnen Liegenschaften, seien ausgebrochen. Es hätten sich Schlaglöcher gebildet.

Für die Sanierung entscheidet der Einwohnerrat an seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 26. Oktober, über einen Kredit von 340’000 Franken.

Die Realisierung ist im Jahr 2024 vorgesehen

Die Arbeiten sind in zwei Etappen geplant, um die Zugänglichkeit zum Wohngebiet südlich des SBB-Bahndamms stets gewährleisten zu können, so der Stadtrat. Die erste Etappe beginnt bei der Aabachbrücke und verläuft über rund 210 Meter entlang der nördlichen Marktmattenstrasse. Erfolgen soll die Realisierung im Jahr 2024. Die zweite Etappe ist gemäss Behörde zu einem späteren Zeitpunkt angedacht.

Die Marktmattenstrasse Nord verläuft über rund 210 Meter. Bild: zvg

Vorgesehen ist, den bestehenden Strassenbelag komplett zu ersetzen. «Aufgrund von Sondagen kann davon ausgegangen werden, dass die Fundation nur im Randbereich der Strasse ersetzt werden muss», führt der Stadtrat aus. Eingebaut wird eine neue, 7 Zentimeter starke Trag-Deckschicht, die auf eine normale Belastung mit Personenwagen und geringem Lastwagenverkehr ausgelegt ist. Ersetzt werden ebenfalls die Randabschlüsse sowie die Einlaufschächte, erneuert die Werkleitungen. Für die Strassenbeleuchtung sind neue Metall-Kandelaber vorgesehen.

Die Längs-Parkplätze werden wieder markiert

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die heutigen Signalisationen und Strassenmarkierungen wieder instand gestellt: Tempo 30, Achtung Kinder/Schule, Rechtsvortritt sowie Parkplätze. Letztere sind entlang des Strassenrands angeordnet und hätten zur Verkehrsberuhigung beigetragen, stellt der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat fest.

Strasse, Werkleitungen und Brücke über den Aabach wurden in den Sechzigerjahren erstellt. Saniert wurden die Werkleitungen im Jahr 2001, auch Unterhaltsarbeiten an der Strasse wurden in diesem Zusammenhang ausgeführt. Die verkehrsberuhigenden Massnahmen sowie die Tempo-30-Zone sind schliesslich auf das Schuljahr 2003 umgesetzt worden.