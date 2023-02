Lenzburg «Risse und Belagsflicke prägen das Erscheinungsbild»: Dragonerstrasse muss saniert werden Der Belag der Dragonerstrasse in Lenzburg hat seine Lebensdauer erreicht. Im Einwohnerrat steht ein Kredit von 375’000 Franken für die Erneuerung zur Diskussion. Es handelt sich bereits um die dritte Etappe.

Die Risse in der Dragonerstrasse sind zwar abgedichtet worden. Dennoch kann Wasser in die Fundation eindringen, was vor allem im Winter zu Schäden führt. Bild: Michael Hunziker

Das Wohngebiet ist gewachsen, der Verkehr hat zugenommen: Der Belag der Dragonerstrasse im Westen Lenzburgs befindet sich in einem schlechten Zustand und ist laut Stadtrat dringend sanierungsbedürftig. «Zahlreiche Risse und Belagsflicke prägen das Erscheinungsbild.» Zwar seien erstere in der Vergangenheit abgedichtet worden. Dennoch könne an vielen Stellen Wasser in die Fundation eindringen und insbesondere im Winter zu weiteren Schäden führen.

Zwei Abschnitte sind in den Jahren 2017 und 2022 erneuert worden. An seiner nächsten Sitzung am 9. März entscheidet der Einwohnerrat über einen Kredit von 375’000 Franken für die dritte Etappe: für den Bereich zwischen der Einmündung der Fünflindenstrasse bis zum Waldrand Buchenweg.

In der dritten Etappe wird dieser Abschnitt der Dragonerstrasse saniert. Bild: zvg

Vorgesehen ist, den Strassenbelag komplett zu ersetzen, den Belag des Gehwegs zu erneuern und die defekten Randsteine zu ergänzen. Die Bushaltestelle «Dufourstrasse» wird gemäss Behindertengleichstellungsgesetz mit einer 22 Zentimeter hohen Haltekante erstellt. Errichtet wird zudem ein Personenunterstand. Auf ihren Zustand kontrolliert werden die Einlaufschächte und die Ableitungen. Die Realisierung erfolgt laut Stadtrat zusammen mit der Sanierung der Werkleitungen Gas, Wasser und Elektro. Die SWL Energie AG installiert LED-Strassenleuchten.

Rückblick: Mit den Neubauten im Gebiet Fünflinden genehmigte der Einwohnerrat im Jahr 1973 einen Kredit für den Ausbau der Dragoner- und der Dufourstrasse. Die Bushaltestelle wurde 1986 in Betrieb genommen mit der Einführung des damaligen Städtlibusses. 1995 bewilligte der Stadtrat die Wohnüberbauung Zelgli. In diesem Zusammenhang wurden an der Dragonerstrasse die bestehenden Verkehrsberuhigungsmassnahmen realisiert mit der Erhöhung und der Einengung.