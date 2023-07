Lenzburg Repol nimmt Elektrofahrzeuge aus dem Verkehr – und warnt vor allem Jugendliche und deren Eltern Roller oder Trottis mit Elektroantrieb sind nicht ungefährlich. Und sie entsprechen in vielen Fällen nicht den Vorschriften. Die Regionalpolizei Lenzburg klärt auf.

Der Fahrer eines Elektro-Rollers stiess vergangenen September in Villmergen mit einem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Archivbild: Kapo AG

Praktisch sind sie ohne Frage. Und beliebt. Aber sie sind eben auch nicht ungefährlich. E-Scooter, E-Roller – Fahrzeuge mit Elektroantrieb, die unter dem Begriff «Trendfahrzeug» gehandelt werden. Die Unfälle mit Beteiligung der Fahrzeuge häufen sich. Kollision mit einem Auto in Villnachern, ein Jugendlicher, der in Oberkulm mit seinem Scooter mit der WSB zusammenprallt und mitgeschleift wird.

Nicht ausschliesslich aber doch auffällig oft sind Jugendliche in die teils schweren Unfälle involviert. Eine Situation, die der Kantonspolizei bewusst ist und auf die sie ein Auge hat, wie ein Sprecher kürzlich sagte.

Alle kontrollierten Fahrzeuge illegal

Nun teilt auch die Regionalpolizei Lenzburg mit, sie verfolge den Trend «mit kritischen Augen». In den vergangenen Wochen seien mehrere E-Fahrzeuge polizeilich sichergestellt und auf die technischen Anforderungen von Strassenfahrzeugen überprüft worden, heisst es weiter. «Dabei konnte festgestellt werden, dass sämtliche E-Roller nicht für die Teilnahme am Strassenverkehr zugelassen waren, was Anzeigen bei der Jugendanwaltschaft zur Folge hatte.»

Repol-Kommandant Ferdinand Bürgi ergänzt auf Anfrage, dass vier bis fünf Fahrzeuge sichergestellt worden seien. Wären mehr Kontrollen durchgeführt, wären auch noch mehr Verstösse festgestellt worden, ist er überzeugt.

Die Versicherung zahlt nicht

Auf den baldigen Schulbeginn hin will die Repol Lenzburg deshalb für das Thema sensibilisieren. Jugendliche – aber vor allem auch deren Eltern. Die Auswahl an Fahrzeugen sei gross, sagt Bürgi. Ebenso die Unterschiede, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um welches fahren zu dürfen.

Grundsätzlich gelte: Die maximale Motorenleistung beträgt 0,5 kW und die maximale Geschwindigkeit 20 km/h. Um ein solches Fahrzeug fahren zu dürfen, muss man 14 Jahre alt sein und den Führerausweis Kategorie M (die Theorieprüfung) haben. Vorder- und Rückbremse sowie Vorder- und Rücklicht sind Pflicht, ein Helm wird empfohlen.

Ein Problem: «Mittels Überbrückung der Geschwindigkeitsbegrenzung können Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreicht werden», heisst es in der Mitteilung der Repol. Oder noch mehr. Ist das so, wird das Fahrzeug in eine höhere Klasse eingestuft, es gilt dann als Kleinmotorrad. Um dieses fahren zu dürfen, muss man 16 Jahre alt sein und den Führerausweis A1 haben. Und: Das Fahrzeug bräuchte Kontrollschild, Fahrzeugausweis und Versicherungsnachweis. Ist das nicht erfüllt, zahlt die Versicherung bei Unfällen mit Sach- oder Personenschaden nichts.