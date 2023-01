Lenzburg Remo Dobler wird neuer betrieblicher Schulleiter Der Stadtrat Lenzburg hat Remo Dobler als neuen betrieblichen Leiter der Regionalschule Lenzburg gewählt. Der ausgebildete Primarlehrer und Betriebswirtschaftler tritt seine Stelle per 1. April an.

Remo Dobler übernimmt die Verantwortung der betrieblichen Leitung sowie die Wahrung der systematischen Qualitätsentwicklung und verstärkt das bestehende Schulleitungsteam. Bild: zvg

Remo Dobler wird neuer betrieblicher Leiter der Regionalschule Lenzburg. Er ist vom Stadtrat gewählt worden und tritt seine Stelle am 1. April an. Der in Birr wohnhafte Dobler (Jg. 1980) ist ausgebildeter Primarlehrer und erwarb an der ZHAW den «Bachelor of Science» in Betriebsökonomie.

Nach seiner mehrjährigen Tätigkeit im Bereich des Controllings will er seinem ursprünglich erlernten Beruf wieder näherkommen, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Dobler übernimmt die Verantwortung der betrieblichen Leitung sowie die Wahrung der systematischen Qualitätsentwicklung und verstärkt das bestehende Schulleitungsteam.

Finanziert wird die neu geschaffene Stelle zu 50 Prozent von der Stadt Lenzburg und zu 50 Prozent durch Schulleitungsprozente des Kantons. (az)