Lenzburg Reisen wie im 12. Jahrhundert: Auf dem Schloss erwacht das Mittelalter Rund 100 Mitwirkende aus ganz Europa widmen sich auf Schloss Lenzburg dem Thema «Reisen im 12. Jahrhundert» – und bieten mit ihren Darstellungen authentische Einblicke.

Auf Schloss Lenzburg können die Besucherinnen und Besucher in die Zeit des Mittelalters eintauchen. Bild: zvg/Daniel Severin

Es ist ein Erlebnis für alle Sinne: Auf Schloss Lenzburg erwacht das Mittelalter. Adlige, Geistliche, Soldaten und das einfache Volk schlagen im Hof ihre Zelte auf. Händler präsentieren Waren aus dem Orient, Gelehrte erzählen von ihren Studienreisen, Pilger zeigen ihre Reliquien, teilt Museum Aargau als Veranstalter mit. «Im Schlosshof patrouillieren Soldaten, zu sehen sind original rekonstruierte Waffen», heisst es in einer Medienmitteilung. «Aus der Lagerküche duftet es nach mittelalterlichen Köstlichkeiten. Mehrmals täglich finden Führungen durch das Lager statt.»

Heere und kleinere Einheiten reisten durch Europa und vereinigten sich zu grossen Kreuzzugsheeren. Bild: zvg/Daniel Severin

Die rund hundert Mitwirkenden aus ganz Europa bieten mit ihren Darstellungen authentische Einblicke ins Thema «Reisen im 12. Jahrhundert». «Kleriker, Adelige und Kaufleute verkehrten damals in den wichtigsten Wissenschaftszentren, Universitäten oder Klöstern in ganz Europa», wird in der Medienmitteilung ausgeführt. «Heere und kleinere Truppeneinheiten machten sich auf zu Kreuzzügen und Pilger suchten auf Reisen ihr Seelenheil.»

Museum Aargau organisiert traditionell jeweils im Sommerhalbjahr einen grossen, sogenannten Reenactment-Anlass auf Schloss Lenzburg zu unterschiedlichen Themen. Bei «Reisen im Mittelalter: Von Soldaten bis zu Pilgern» handelt es sich um eine Premiere, teilt Museum Aargau auf Anfrage mit. (mhu)