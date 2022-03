Lenzburg «Alle wissen, dass der Druck gross ist und halten sich an die Vorgaben»: Rechnung der Stadt schliesst unerwartet gut ab Die Stadt schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem Plus von gut 700'000 Franken. Das Ergebnis wäre noch besser gewesen, wenn nicht ein Projekt ausserordentlich hätte abgeschrieben werden müssen.

Abteilungsleiter Finanzen Marc Lindenmann und Vizeammann Andreas Schmid präsentieren der Rechnungsabschluss 2021 der Stadt Lenzburg. Eva Wanner

«Wir kamen aus dem Lockdown und gingen rein in den Budgetprozess 2021.» Das sagte Andreas Schmid, Lenzburger Neo-Vizeammann, an der Presseinformation am Montag über den Rechnungsabschluss der Stadt. «Es brauchte mehrere Gänge für das Budget – umso erfreulicher ist nun das Schlussergebnis.»

Gut 700'000 Franken im Plus schliesst die Rechnung der Stadt. Und das Jahr hätte finanziell noch besser geendet, wenn nicht ausserordentliche Abschreibungen gemacht wären: Gut 1,2 Millionen Franken wurden wegen des zumindest vorerst gescheiterten Projekts «Lenzburg 21», die Verwaltung im Hünerwadelhaus zu zentralisieren, abgeschrieben.

«Das Projekt hatte noch zu wenig Fleisch am Knochen», sagte Abteilungsleiter Finanzen Marc Lindenmann am Montag. Weitergeplant wird nun mit einem neuen Projekt und in Tranchen, als Erstes geht es um die IT. Die Abschreibung indes sei die beste Lösung gewesen und vom Kanton abgesegnet worden.

Deutlich weniger investiert, als geplant

Einfluss auf die Rechnung hatten auch Investitionen, die nicht beziehungsweise noch nicht gemacht wurden. 3,5 Millionen Franken wurden investiert, in der Aufgaben- und Finanzplanung waren aber rund 12,6 Millionen Franken vorgesehen gewesen.

Am meisten schenkt auch dort «Lenzburg 21» ein; fünf Millionen Franken wurden dafür nicht ausgegeben. Politische Zusatzschlaufen haben zwei Projekte gedreht: Die Bahnhofsstrasse, was 2021 ein Investitionsvolumen von 700'000 Franken sparte, sowie die Sanierung der «Bleiche», wodurch 2,7 Millionen Franken weniger investiert wurden.

Polizei: Auszubildende statt voll Ausgebildete

Deutlich vom Budget abgewichen ist der Posten «Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung». Allerdings ist der Grund, weshalb weniger Geld ausgegeben wurde, kein erfreulicher: Die 30,4 Planstellen für die Regionalpolizei waren nie voll besetzt. «Das hat mit Fluktuationen zu tun und damit, dass es schwierig ist, ausgebildetes Personal zu finden», sagte Schmid.

«Wir haben uns deshalb entschlossen, drei Aspiranten auszubilden.» Die Ausbildung von Polizisten und Polizistinnen kostet während der Ausbildung allerdings mehr, als ausgebildetes Personal anzustellen.

Einfluss hat das auf die Bussen. Je weniger Personal, desto weniger Kontrollen können durchgeführt werden, ob Töffli frisiert wurden oder jemand mit dem Handy am Ohr am Steuer sitzt. Aber: Mehr in die Stadtkasse gespült als gedacht haben wiederum die Radarbussen. «Wir gingen davon aus, dass die Mobilität während der Pandemie geringer sein würde», sagte Schmid.

«Beim Jugendfest light waren auch die Ausgaben light»

Weniger belastet als budgetiert – oder in diesem Fall eigentlich gehofft –hatte das Jugendfest die Kasse. «Beim Jugendfest light waren auch die Ausgaben light», sagte der Vizeammann. Ausserdem wurde eine Million Franken mehr an Steuern eingenommen, als angenommen.

Schmid wand der Stadt ein Kränzchen: Die Ausgabendisziplin sei hoch. «Alle wissen, dass der Druck gross ist und halten sich an die Vorgaben.» Das trage wesentlich zum guten Ergebnis bei.