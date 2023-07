Lenzburg Pünktlich zum Jugendfest war die Bahnhofstrasse begehbar – so geht es weiter mit der Bauerei Der Umzug zum Zapfenstreich in Lenzburg war von Komplimenten begleitet – dafür, dass die Teilnehmenden die Strasse ganz nutzen konnten. Die Pause bei den Bauarbeiten ist vorbei.

Die Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse gingen nach dem Jugendfest in die nächste Etappe. Bild: Natasha Hähni

Sie war auch schon Grund für Ärger, die Bahnhofstrasse in Lenzburg. Beziehungsweise die Bauerei, die im Februar begonnen hat, und die Einschränkungen für den Verkehr, die automatisch damit einhergehen. Zu Stirnrunzeln führte auch die teils verwirrende Beschilderung.

Letzte Woche aber war all das vergessen. Beziehungsweise war die Strasse gar Grund zur Freude. Denn: «Der Unternehmer hat trotz Wetterkapriolen am Mittwoch der Jugendfestwoche die Bahnhofstrasse für den Zapfenstreich so bereitgestellt, dass der Umzug auf der ganzen Breite der Strasse marschieren konnte.» Mit diesen Worten bestätigt die Stadt Lenzburg auf Anfrage einen entsprechenden Facebook-Post.

In kurzer Zeit seien die offenen Gräben in der Strasse zugeschüttet, die Baumquartiere versetzt und mit Substrat verfüllt worden und sei die Tragschicht eingebracht worden. Bauunternehmung, Bauherrschaft, Werkhof und Regionalpolizei hätten gut zusammengearbeitet, damit der Zapfenstreich-Umzug wie gewohnt über die Bahnhofstrasse marschieren konnte und die Zuschauerinnen und Zuschauer genug Platz hatten. Der Einsatz habe sich gelohnt, wie an den positiven Reaktionen der Umzugsteilnehmenden zu erkennen gewesen sei.

So geht es mit den Arbeiten weiter

Das Jugendfest ist vorbei – und damit auch die Bauarbeiten-Pause an der Bahnhofstrasse. Ein grosses Loch klafft auf einer Seite: Die aktuelle Bauetappe drei umfasse Werkleitungsarbeiten im Bereich Raiffeisenbank, Kreisel Bahnhofplatz und dem Wohn- und Geschäftshaus Arcmala, heisst es bei der Stadt. Dauern werden diese Arbeiten bis Mitte August.

Die vierte und fünfte Etappe dauern gemäss Stadt dann bis Ende September und betreffen Werkleitungsarbeiten ab der Einmündung Marktmatten bis Rudolf-Steiner-Schule sowie die Bushaltestelle Angelrain. Im ersten Projekt, das die Stadt für die Strasse dem Volk vorgelegt hatte, wäre die Haltestelle aufgehoben worden. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Im zweiten Anlauf einer Abstimmung mit Beibehaltung der Haltestelle kam das Projekt Bahnhofstrasse, das 2,3 Millionen Franken kosten soll, beim Souverän dann durch.

Nach diesen Arbeiten verschiebt sich die Baustelle Ende September in Richtung Aabachbrücke, ab Ende Oktober bis Mitte Dezember dann wieder zur Rudolf-Steiner-Schule bis zum Kreisel Bahnhofplatz. Für den April 2024 ist der Deckbelagseinbau vorgesehen. Der Umzug am kommenden Jugendfest dürfte, wenn alles klappt, wie geplant, also über eine nigelnagelneue Bahnhofstrasse führen.