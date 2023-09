Lenzburg Preise steigen erneut: Ein Haushalt zahlt fast 300 Franken mehr für den Strom Die SWL Energie AG in Lenzburg sagt, warum es beim Strom wieder zu einer Preiserhöhung kommt im nächsten Jahr und mit welcher längerfristigen Entwicklung zu rechnen ist.

Die Strompreise setzen sich zusammen aus drei Komponenten: Energie, Netznutzung und Abgaben. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Strompreise steigen ein weiteres Mal im Versorgungsgebiet der SWL Energie AG in Lenzburg. Für eine 4-Zimmer-Wohnung mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden (kWh) werden die Kosten im Jahr 2024 um 295 Franken höher ausfallen.

Zusammengesetzt sind die Strompreise aus den Komponenten Energie, Netznutzung und Abgaben, führt die SWL in einem Informationsschreiben an die Kundinnen und Kunden aus. Bei allen dreien werde ein Anstieg zu verzeichnen sein. Dieser fällt aber deutlich moderater aus als auf dieses Jahr, als die Beschaffungspreise regelrecht explodiert sind, wie es die Energieversorgerin damals ausdrückte.

Die Handelspreise wirken sich verzögert aus

Der Hintergrund: Das Lenzburger Unternehmen kauft die benötigte Energie an den europäischen Energiebörsen über drei Jahre verteilt ein, um Preisrisiken einzudämmen und Preisschwankungen zu glätten – und um einen Durchschnittspreis erzielen zu können. Gerade im vergangenen Jahr mit rekordhohen Handelspreisen habe sich diese Beschaffungsstrategie als richtig erwiesen, so die SWL. «Denn sonst wären unsere Strompreise 2023 noch deutlich stärker gestiegen.» Die Folge dieser Strategie sei nun aber auch, dass sich die hohen Handelspreise nach wie vor – also verzögert – auswirken, was im kommenden Jahr erneut zu einer Preiserhöhung führe.

Strompreise Der Blick in die anderen Gemeinden Auch andernorts werden Preissteigerungen beim Strom angekündigt, wie der Blick auf die Websites der Gemeinden der Region Lenzburg zeigt. Der Niederspannungs-Sammeltarif «Dintikon Grün» beispielsweise – für Haushalt-, Firmen- und Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 50’000 kWh – beträgt im kommenden Jahr 16,05 Rp./kWh im Hochtarif, das sind 1,78 Rp./kWh mehr als in diesem Jahr. Beim Elektrizitätswerk (EW) Dürrenäsch beläuft sich der Betrag für den Tarif «flexKunde» auf 35,15 Rp./kWh, aktuell sind es 27,25 Rp./kWh. Der Tarif «Naturstrom» in Rupperswil schliesslich schlägt neu mit 32,27 Rp./kWh zu Buche, noch sind es für den Basistarif 26,07 Rp./kWh. (mhu)

Der Netznutzungstarif seinerseits steige vor allem wegen der höheren Kosten für die überregionalen Netze. Die Kosten für das lokale Netz nehmen laut SWL dagegen nur leicht zu. Die Abgaben wiederum sind in erster Linie höher wegen der Kosten für die neu eingeführte Winterreserve und die Systemdienstleistungen. Diese Massnahme hat der Bund ergriffen, um eine mögliche Energiemangellage zu verhindern. Auch die Mehrwertsteueranpassung per 1. Januar 2024 ist im Endpreis ersichtlich.

Ab 2025 wird der Energietarif sinken

In Zahlen: Für das Standard-Stromprodukt Aqua für Haushalte und Kleingewerbe beispielsweise erhöht sich der Preis auf das kommende Jahr um 5,95 Rp./kWh auf neu 39,56 Rp./kWh. Dieser Wert gilt im Hochtarif jeweils von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr. Zur Erinnerung: Auf dieses Jahr war der Schritt von 16,26 Rp./kWh auf die aktuell gültigen 33,61 Rp./kWh deutlich grösser.

Christian Gerber ist CEO der SWL Energie AG. Bild: zvg

Die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen beträgt ab kommendem Jahr 19,80 Rp./kWh. Für Anlagen ab 30 kW bedeutet das eine Anhebung, denn für diese beträgt die Einspeisevergütung derzeit noch 17,20 Rp./kWh. Bei den Anlagen bis 30 kW ändert sich nichts.

Im Jahr 2025 werde der Energietarif wieder sinken, antwortet Christian Gerber, CEO der SWL Energie AG, auf die Frage nach der längerfristigen Entwicklung. Darüber, wie sich die Situation bei der Netznutzung und den Abgaben präsentieren wird, kann er dagegen keine Aussage machen. Diese Komponenten würden nicht durch die SWL bestimmt.

Die Gaspreise gehen bereits ab kommendem Jahr zurück, stellt Gerber weiter in Aussicht. Detaillierte Angaben dazu seien Ende Jahr zu erwarten. Die SWL Energie AG versorgt mehrere Gemeinden in der Region Lenzburg sowohl mit Strom und Gas als auch mit Fernwärme, Wasser und Kommunikationsdiensten.